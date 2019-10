LEGENDA SVJETSKOG GLASA USTALA PROTIV HRVATA: ‘On nije pravo rješenje, baš kao i Zlatan’

Bivši Vatreni zna zimu bi trebao imati novi klub

Bivši engleski reprezentativac i nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda, Paul Ince, smatra da Mario Mandžukić nije dobro rješenje za Manchester United. Bivši Vatreni navodno je na korak do Old Trafforda te su sve češće glasine da će od siječnja nositi dres crvenih vragova. No, ta se ideja ne sviđa svima.

“Po meni Mandžukić nije odgovor za United. Mislim da u siječnju nikad ne možete dobiti najbolje igrače. Klubovi ne prodaju svoje najbolje igrače tada, tako da da koga god United dovede bit će privremeno rješenje”, smatra Ince.

‘Okrenuti se mladima

Jedan od razloga njegovom razmišljanju je i to što je United ljetos promijenio strategiju te se umjesto zvijezda odlučio dovoditi mlade nade.

“Ako su s odlučili na to onda bi se trebali okrenuti i mladim napadačima, a ne Zlatanu Ibrahimoviću ili Mandžukiću”, poručio je. Također sasuo je u paljbu prema bivšem klubu zbog njihove neučinkovitosti ove sezone.

“Sramota je da su protiv AZ Alkmaara imali samo tri udarca prema golu. Imali su i tri jadna udarca protiv Newcastlea, to je za njih također sramota“, završio je.