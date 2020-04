LEGENDA SVE DOGOVORILA S KLUBOM: Svi su ga već optisali, a on uskoro potpisuje novi ugovor

Kako stvari stoje gledat ćemo ga i iduće sezone

Legendarni talijanski vratar Gianluigi Buffon prema svemu sudeći ipak neće na kraju ove sezone u igračku mirovinu. To se očekivalo nakon što se lani vratio iz PSG-a gdje proveo prošlu sezonu.

No, stvari su se promijenile. Očito smatra da još nije za otpis i kako javlja Calciomercato još ga samo potpis dijeli do novog ugovora. Samo je pitanje vremena kada će ga staviti na bijeli papir. Sve ovisi, naravno, o tome kada će doći do smirivanja situacije s koronavirusom.

Njegovo prisustvo u svlačionici svi u klubu vide kao fundamentalno u svakom pogledu. To se moglo vidjeti i ovih dan jer je zajedno s Giorgijem Chiellinijem i Leonardom Bonuccijem odigrao ključnu ulogu tijekom pregovora s vodstvom Juventusa oko smanjenja plaća.

Juventus je njegov dom i u budućnosti ga sigurno čeka direktorska fotelja. Prije toga ima samo još jednu želju, a to je osvajanje Lige prvaka. U prvoj utakmici osmine finala izgubili su kod Lyona s 1-0, dok je uzvratna utakmica odgođena do daljnjeg. Ne prođe li Juve dalje, Buffon će nakon potpisa ugovora osigurati još jednu priliku da napokon ostvari svoje snove.