LEGENDA STAVILA REBIĆA U ISTU REČENICU SA ZLATANOM: Ali, ipak ga je najviše impresionirao jedan drugi igrač Milana

Vatreni je igrao za Milan do 88. minute

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić bio je asistent za prvi pogodak Milana koji je u susretu 32. kola talijanskog nogometnog prvenstva odigrao 2-2 (1-1) na gostovanju kod Napolija.

[VIDEO] FANTASTIČNA ASISTENCIJA REBIĆA: Pa kako su Donji Vinjani iznjedrili takvog ubojitog španera; Gledajte i divite se

Rebić je u 20. minuti lijepo primio loptu u domaćem kaznenom prostoru te potom poslao loptu na drugu vratnicu gdje je utrčao Theo Hernandez koji je poluvolejem s pet metara svladao Ospinu za vodstvo Milana od 1-0.

Do odmora je Napoli poravna kada je Di Lorenzo u 34. minuti najbrže reagirao na odbijenu loptu nakon obrane Donnarumme, da bi u 60. minuti domaći sastav stigao do prednosti kada je Mertens uspio provući loptu kroz noge vratara gostiju. Na konačnih 2-2 poravnao je Kessie u 73. minuti iz kaznenog udarca kojega je izborio Bonaventura. Rebić je igrao za Milan do 88. minute.

Nakon utakmice oglasio se legendarni Paolo Maldini.

“Jako sam ponosan jer sam gledao 90 posto treninga Milana tako da sam znao da je ova momčad predodređena za uspjehe. Lockdown je omogućio Pioliju da odradi snažne pripreme”, kazao je i nastavio.

“Mnogi novi igrači su bili jako dobri, poput Ante Rebića, Zlatana Ibrahimovića. Ismaela Bennacera… Ali, ako moram jednog izdvojiti koji me je najviše impresionirao onda bi to bio Franck Kessie. Postao je kompletan igrač. Uvjeren sam da imamo snažne temelje za budućnost”, poručio je Maldini.

Ovim remijem Milan je ostao sedmi sa 50 bodova, dva manje od šestog Napolija.