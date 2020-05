LEGENDA STALA U MIOČIĆEVU OBRANU: ‘Ne možete okolo pričati takve stvari o njemu. To su gluposti’

Svijet skoro godinu dana čeka na borbu za naslov prvaka

Elitna organizacija slobodne borbe UFC u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu održao je i treću priredbu nakon “izlaska iz izolacije”, a u glavnoj borbi UFC on ESPN 8 priredbe gledali smo odličan teškaški okršaj Alistaira Overeema i Walta Harrisa u Jacksonvilleu. Overeem je bio na korak do poraza u prvoj rundi, ali je do pobjede došao tehničkim nokautom u drugoj.

Nakon meča rekao je kako se nada da bi do kraja karijere mogao dobiti još jednu priliku za bobu za naslov prvaka, kojeg je prije četiri godine izgubio do Stipe Miočića.

Želi titulu

“Još uvijek naganjam tu titulu. U posljednjoj sam fazi karijere i trenutno su mi dvije stvari na pameti – završetak karijere i još jedan lov na titulu”, rekao je nakon borbe te je upitan a prokomentira situaciji sa Stipom Miočićem, koji posljednjih dana trpi bojne napada jer gotovo godinu dana nije branio naslov.

“Stipe sam donosi svoje odluke i ne možete naokolo pričati da se boji. Mislim da je to glupost. On je čvrst tip i to je više puta dokazao”, poručio je.

Miočić bi trebao u kavez s Danielom Cormierom ući do kraja kolovoza. Prvi sljedeći u redu za borbu za naslov je Francis Ngannou, a Overeem će vjerojatno morati ostvariti još jednu pobjedu prije nego što dobije priliku.