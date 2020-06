Nakon deset godina što je nosio dres Bayerna legendarni Nizozemac Arjen Robben umirovio se po završetku prošle sezone. Osam naslova prvaka, šest naslova pobjednika Kupa, pet njemačkih Superkupova, Liga prvaka i Uefin Superkup. Sve je to Robben osvojio u dresu njemačkog velikana.

Zbog toga ne čudi činjenica da su se brojni fanovi uzbudili nakon što je procurila fotografija na kojoj odrađuje trening u Bayernovom kampu. No, kako je Bild objavio ne trenira kako bi se vratio profesionalnom nogometu, nego samo održava kondiciju.

“Još uvijek je bolji od Perišića i Comana”.

“Trebao bi se vratiti…. Potreban nam je novi krilni napadač”.

