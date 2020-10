Ova rasprava traje već godinama, a sada se i čuveni Magic umiješao u nju

La Lakersi predvođeni LeBronom Jamesom osvojili naslov NBA prvaka. James, kojem je ovo četvrti naslov prvaka, prvi s Los Angelesom, prvi je put postao NBA prvak s Miami Heatom 2012., a onda i 2013. te s Cleveland Cavaliersima 2016. I svaki je put izabran za najboljeg igrača završnice (MVP).

Tako je s Dannyjem Greenom ušao u društvo onih igrača koji su postali prvaci s tri različita kluba, priključivši se tako Robertu Horryju i Johnu Salleyu.

Nakon ovog uspjeha opet su se aktualizirale rasprave o najvećem u povijesti. U ovu debatu uključio se i legendarni Magic Johnson, koji je rekao što po njemu James mora napraviti da i bi preskočio velikog Michaela Jordana.

If LeBron wins ring No. 5, @MagicJohnson would consider him equal to Michael Jordan in 🐐 status. pic.twitter.com/R6v6eGFv8p — First Take (@FirstTake) October 12, 2020

“Mislim da je on na dobrom putu da postane najbolji u povijesti. Ako osvoji još jedan naslov Michael i on će biti tamo zajedno. Bit će teško teško reći da on nije najbolji svih vremena uz Michaela i mog čovjeka Kareema Abdul-Jabbara u toj raspravi. Ali ako osvoji još jedan, teško će netko moći reći da nije tamo s Jordanom. Sada je to teško reći jer Jordan ima šest naslova, a LeBron četiri i to nije isto”, poručio je Magic Jonson u ESPN-ovoj emisiji First Take.

Košarkaš Los Angeles Lakersa LeBron proglašen je nakon finale najboljim igračem NBA završnice 2020. koja se igrala u “balonu” u Disney Worldu pored Orlanda na Floridi.

To je četvrti put da je 35-godišnji James ponio titulu MVP-a završnice nakon 2012. i 2013. kada je osvojio naslov s Miami Heatom te 2016. s Cleveland Cavaliersima.

Lakers su, inače, u šestoj utakmici finala pobijedili Miami sa 106-93 i slavili su seriji s ukupnim rezultatom 4-2.