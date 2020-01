Nije zadovoljan onim što se događa u klubu

Bivši hrvatski reprezentativac i legendarni vratar Hajduka, Stipe Pletikosa, bez dlake na jeziku osvrnuo se na situaciju u svom bivšem klubu.

“Vidim da su mnogi suzdržani u iznošenju stavova o zbivanjima na Poljudu. Koje god da se postavi pitanje na tu temu, uglavnom ćete vidjeti velike uvode i unaprijed opravdavanje u stilu ‘da ne bi netko nešto krivo shvatio’. Ne razumijem zašto to rade ljudi koji su itekako zaslužni za uspjehe i lijepa vremena u Hajduku”, poručio je Pletikosa u razgovoru za Sportske novosti.

“Dok god se Hajduk vodi na način kao što radi Marin Brbić do sada, ili kao što su uglavnom radili njegovi prethodnici, mene u klubu neće bit. Ne vidim smisla u tome. Jako me živciraju sve te špekulacije koje su u posljednje vrijeme zavrtjele oko mog imena i navodnog dolaska u Hajduk”, naglasio je. Tako je odgovorio na glasine da će nakon Marija Stanića i Igora Tudora i on preuzeti neku funkciju na Poljudu.