Njegovo posljednje iskustvo na klupi bilo je vrlo mučno i trajalo je manje od tri mjeseca

Legendarni nogometaš i trener Hajduka, Zoran Vulić, prisjetio se svog posljednjeg iskustva na klupi bivšeg kluba s kraja 2018.godine. Tada je u momčad uveo juniora Domagoja Bradarića za kojeg su govorili da nije niti za drugu momčad, a sada briljira u Lilleu i pred vratima je reprezentacije.

“Procijenio sam pored tri strana beka da je bolje staviti dijete od 18. Sada se vidi jesam li pogodio s tim ili ne, ali teško mi je shvatiti da treneru prve momčadi Hajduka u to doba kad sam bio trener ne daju juniora u prvu momčad. Toga nema u Bangladešu, s dužnim poštovanjem. Meni nisu dali igrača iz druge momčadi, htio sam Vuškovića koji je sada lider obrane, zamislite da sada Mamiću Goce Sedloski ne da igrača, to me strasno pogodilo”, kazao je Vulić za SK. Osvrnuo se i na podatak da si Bijeli promijenili 30 puta mijenjali trenere od posljednjeg puta kada su osvojili naslov 2005.

“Nema stabilnosti u Hajduku posljednjih desetak godina, previše promjena trenera nikako nije dobro. Svidjelo mi se što Tudor radi, uvodi dosta mladih igrača u prvu momčadi i šteta što je otišao, ali dobio je ponudu kakva se ne odbija. Drago mi je da Vukas nastavlja taj put, volio bi da svi stanemo iza njega jer bez kontinuiteta nema uspjeha. Mora se i ulagati u momčad, ući u taj rizik, dovesti prave igrače kako bi se Hajduk borio za naslov. U ovom trenutku Hajduku treba pomoć igrača sa strane da bi pomogli našim mladim igračima. Dovoditi pojačanja, ne prinove jer samo pojačanja mogu Hajduk vratiti u borbu za sami vrh. Pravi primjer je Niko Kranjčar koji je iz Dinama došao kao pravo pojačanje, dečko koji zna što radi i Hajduku je donio naslov. Čini mi se da su nova pojačanja Diamantakos i Todorović vrlo dobri, pogotovo Diamantakos koji je gol igrač i vjerujem da oni mogu biti pojačanja za Hajduk”, rekao je Vulić.

Za kraj najavio je prvi derbi ove sezone. Hajduk je na Poljudu domaćin Dinamu u subotu u 19:05 sati.

“Ne može to biti slučajno, ako deset utakmica ode na Dinamovu stranu onda je jasno da je na njihovoj strani kvaliteta. Moramo iskreno reći da nam nešto nedostaje, je li to iskustvo ili koji mangup u ekipi da bi ih mi pobjeđivali. Bez publike će nam u subotu biti kudikamo teže, ali vjerujem da Hajduk u ovoj utakmici može doći do pobjede i tako momci moraju izaći na teren. Međutim, teško je jer nemamo puno naših igrača i nedostaje taj dišpet, da se potučemo ako treba i moramo se bolje prilagoditi stranim igračima”, poručio je.