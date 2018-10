OTKRIVENA VELIKA ISTINA O ODLASKU SIR ALEXA: ‘Nije htio ići u mirovinu, bio je prisiljen’

Legendarni Škot napustio je klupu 2013. nakon što je osvojio 13. naslov prvaka.

Bivši veznjak Manchestrer Uniteda Michael Carrick ovih dana promovira svoju autobiografiju pod nazivom ‘Između linija’. U njoj se prisjetio jednog od najbolnijih trenutaka svih fanova kluba s Old Trafforda. Riječ o odlasku sir Alexa Fergusona s klupe nakon 27 godina.

Navodi kako Škot zapravo nije još htio otići u mirovinu, ali da nije imao velikog izbora. Također, iznio je i koliko je bio razočaran što je informacija procurila prije nego što je obavijestio igrače.

Emotivan govor

“Šef je počeo govoriti i postao je vrlo emotivan: ‘Gledajte, nisam to htio napraviti na ovaj način. Želio sam da vi prvi saznate. Stvarno sam razočaran što je to procurilo. Želio sam to vama prvo reći, ali sada sam prisiljen reći vam jer je sinoć procurilo. Netko ne pustio van tu informaciju’. Bio je bijesan zbog toga. Nije moglo biti puno ljudi koji su znali da odlazi”, otkriva veznjak.

“Sir Alex je nastavio: ‘Dečki, ovo nije bila laka odluka’. Spomenuo je potom da je preminula sestra od njegove supruge: ‘Osjećam da to dugujem mojoj supruzi i da trebam brinuti za nju. Bilo je nevjerojatno i hvala vam. Svaka minuta s vama mi je bila prekrasna. Ne želim otići, ali morao sam donijeti ovakvu odluku’. Moglo se vidjeti koliko mu je na kraju bilo teško reći: ‘Dečki, to je to'”, napisao je Carrick.