Momčad talijanskog Intera u srijedu je ispala iz Lige prvaka nakon što je u posljednjem kolu u skupini B odigrali 0:0 s ukrajinskim Šahtarom.

ZVIJEZDA INTERA PRIZNALA DA SU ZASLUŽENO ISPALI IZ LIGE PRVAKA: Conteu se sigurno neće svidjeti njegove riječi

Uoči posljednjih 90 minuta sve četiri momčadi iz skupine B mogle su do osmine finala, a na koncu radovali su nogometaši Real Madrid koji su pobijedili Borussiju sa 2-0, ali i Nijemci usprkos porazu. Borussiji su u pomogli Inter i Šahtar odigravši na San Siru bez pogodaka. Da je netko na San Siru zabio išao bi dalje, ovako Borussija prvi put u svojoj povijesti prolazi u osminu finala. Šahtar za utjehu prelazi u Europsku ligu, dok je Inter ostao bez osmine finala treću sezonu uzastopce.

“Momčad je dala sve od sebe. Nevjerojatno je da nismo uspjeli zabiti Šahtaru u 180 minuta igre iako smo dominirali. Njihov golman bio je najbolji igrač utakmice oba puta. Moramo napraviti analizu i procjenu mirne glave. Nije to lako poslije ovakvog ispadanja. Jako smo razočarani, ali smatram da nije izostala odlučnost. Nismo uspjeli zabiti, a bez gola ne možete pobijediti”, rekao je tener Intera Antonio Conte nakon susreta.

Antonio Conte snapped at the Sky Sport presenter, the reporter, Fabio Capello and anyone else who asked him a question, but blamed referees for Inter's Champions League exit. https://t.co/DsJczxv5es #FCIM #InterShakhtar #UCL pic.twitter.com/At9uxtvw48

— footballitalia (@footballitalia) December 9, 2020