Aktualni njemački prvak Bayern napravio je veliki korak prema osvajanju 30. naslova, osmog zaredom, minimalnom 1-0 (1-0) pobjedom na gostovanju kod najbližeg pratitelja Borussije iz Dortmunda u susretu 28. kola Bundeslige.

Tri boda za Bayern osigurao je Joshua Kimmich sjajnim lobom s 20-ak metara kojim je prebacio Romana Bürkija na domaćim vratima u 43. minuti. Bürki je imao dlan na lopti, ali ju nije uspio odbiti preko grede.

Trener Dormtunda Lucien Favre nakon utakmice je prokomentirao sve glasnije priče kako Borussia s njim na klupi ne može do titule prvaka i pojačao glaisne o odlasku s klupe.

“To govore već mjesecima. Ne čitam novine, ali znam kako je. Reći ću nešto o tome za nekoliko tjedana, ostat ću miran, samo mi vjerujte”, rekao je Favre te je rasplamsao priče o odlasku. Jedan od onih koji su to tako shvatili je i legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus. Nekadašnji Bayernov kapetan rekao je nakon utakmice za Sky kako je uvjeren da će Favrea zamijeniti Niko Kovač, koji je bez posla od studenog kada je napustio klupu njemačkog prvaka.

“Moja prva pomisao nakon njegove izjave je bila – Favre odlazi, Niko Kovač dolazi”, rekao je Matthäus.

I poznati njemački list, Bild, tvrdi da su Borussia i Kovač posljednjih mjeseci u kontaktu. Favreu ugovor istječe u ljeto 2021., ali bi mogao već na kraju ove sezone dati otkaz ako klub ne osvoji niti jedan trofej.

