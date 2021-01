Hrvatski rukometaši će drugu utakmicu u Aleksandriji igrati u nedjelju od 18 sati, a suparnik će im biti reprezentacija Angole koja je u prvom kolu poražena od Katara s 25-30

Japan, posljednjeplasirana reprezentacija s prošlog Svjetskog prvenstva, došao je do jednog od svojih najvećih rezultata u povijesti nakon što su na otvaranju s Hrvatskom odigrali 29:29. Zanimljivo je da su gotovo cijelu utakmicu izabranici Islanđanina Dagura Sigurdssona bili na pragu senzacionalne pobjede.

Tek u 48. minuti pogotkom Ilije Brozovića za 23-23 hrvatski rukometaši su došli do prvog izjednačenja nakon 2-2. Nažalost, do konačnog preokreta nije došlo, iako je Hrvatska u više navrata imala priliku doći do vodstva. Najveću je imao Ivan Čupić na minulu i pol prije kraja, kad je pri rezultatu 28-28 njegov udarac s krila obranio japanski pričuvni vratar Sakai. Čupić se za taj promašaj iskupio pogodivši sedmerac za konačnih 29-29.

To je tek druga utakmica na otvaranju svjetskih prvenstava u kojoj hrvatski rukometaši nisu uspjeli pobijediti, a prva u kojoj su odigrali neodlučeno. Jedini poraz doživjela je također reprezentacija pod vodstvom Line Červara, prije 18 godina u Portugalu od Argentine.

“Stvarno sam sretan i zadovoljan. Ovo je povijesni rezultat za na. Nevjerojatno sam sretan i nadam se da možemo ovako nastaviti. Ovaj rezultat je iznimno važan za momčad i jako sam ponosan na igrače”, kazao je Sigurdsson poslije susreta.

“Naravno da bih volio da je moja momčad pobijedila, ali nemojte zaboraviti tko nam je bio suparnik. Oni su stvarno snažna momčad i zato je ovaj rezultat za nas kao pobjeda”, poručio je čovjek koji je kao izbornik Njemačke bio prvak Europe.

