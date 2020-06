LEGENDA LIVERPOOLA ŽELI PODIĆI SPOMENIK ČOVJEKU KOJI IH VODI PREMA NASLOVU: ‘Znam da to vlasnici neće dopustiti, ali…’

Prvo mjesto bi mogli osigurati već u nedjelju ako pobijede Everton, a drugoplasirani Manchester City izgubi protiv Arsenala

Legendarni nogometaš Liverpoola Steven Gerrard smatra kako bi taj klub trebao podići spomenik menadžeru Jurgenu Kloppu nakon završetka ove sezone.

Liverpool je na dobrom putu da na Anfield donese prvi naslov engleskog prvaka nakon dugih 30 godina čekanja.

‘Nismo bili ni među četiri najbolje momčadi…’

“Poznavajući Kloppa, on ne bi želio da ga uvrstimo u legende kluba. On je skroman, ali kada pogledate što je sve učinio, on zaslužuje biti među njima,” kazao je Gerrard za The Athletic.

“Klopp je preuzeo Liverpool kada klub nije bio ni blizu najbolje ekipe u zemlji. Nisu bili ni među četiri najbolja, a sada su prvaci Europe i osvojit će prvu titulu prvaka Engleske nakon 30 godina,” dodao je Gerrard koji je za Liverpool igrao od 1998. do 2015. godine, a trenutačno je menadžer škotskog Rangersa.

“U nogometu se često čeka da ljudi ostare kako bi im priznali njihova dostignuća. Znam da vlasnici Liverpoola to neće dopustiti, ali ja mislim da bi Kloppu odmah nakon ove sezone trebalo podići spomenik ispred Anfielda,” kazao je bivši veznjak.

Možda već u nedjelju

Premijer liga nastavlja se danas, a nogometaši Liverpoola svoj će prvi meč nakon prekida zbog pandemije koronavirusa imati u nedjelju protiv gradskog rivala Evertona.

“Redsima” za osvajanje naslova treba šest bodova u preostalih devet kola, a prvo mjesto bi mogli osigurati već u nedjelju ako pobijede Everton, a drugoplasirani Manchester City izgubi protiv Arsenala.

Igrat će se bez gledatelja na stadionima, a britanski ministar sporta Nigel Huddleston rekao je za Sky Sports kako bi vlada mogla ponovno razmotriti planove za igranje nekih utakmica na neutralnim mjestima kako se navijači ne bi okupljali oko stadiona.

‘Podržite nas od kuće’

Uoči susreta Klopp je pozvao navijače da ostanu kod kuće i da se ne okupljaju oko stadiona.

“Nogomet se vratio. Očito će to biti potpuno drugačije, ali svejedno to možete biti stvarno posebno. Posljednja poruka je budite na sigurnom, podržite nas od kuće,” poručio je Klopp u video poruci.