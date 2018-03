LEGENDA KRALJEVSKOG KLUBA ODUŠEVLJENA HRVATIMA: ‘Budite ponosni! A Modrić je uz Ronalda najvažniji igrač Reala’

Predrag Mijatović donio je Real Madridu naslov europskog prvaka 1998. godine, golom u finalu protiv Juventusa. Legendarni igrač kraljevskog kluba, dao je prognozu uoči subotnjeg El Clasica, u koji Madriđani ulaze sa šest bodova prednosti.

“Favorita nema kad se susretnu ovakva dva giganta. Bilo bi fantastično otići na devet bodova, ali još je puno utakmica do kraja sezone, zato ne mogu reći da će ovo biti ključna utakmica. Real nije bio prvak od 2012. godine, a pobjedom na Camp Nou trasirao bi put prema tituli”, kazao je 47-godišnji Mijatović za tportal.

U subotnjem derbiju očekuje se nastup trojice Hrvata, s jedne strane Ivana Rakitića, s druge Luke Modrića i Matea Kovačića.

JESU LI OVO POČETNI SASTAVI REALA I BARCELONE? Tri Hrvata od prve minute u El Clasicu



“Hrvati, budite ponosni! Čini mi se da vaša javnost nije svjesna koliko je to velika stvar, pa tu utakmicu gledaju stotine milijuna ljudi u svijetu. Nije se lako probiti u prvu momčad Reala i Barcelone. Zato me čude negativni komentari na igru ove trojice igrača. To ne mogu shvatiti”, pojašnjava Mijatović.

Modrić je uz Ronalda najpopularniji igrač Reala

Kovačić je u posljednje vrijeme pronašao svoje mjesto u početnih 11.

“Na neki način je slučajno dobio priliku ovako puno igrati, zbog ozljeda Casemira i Kroosa, no on je iskoristio svoju šansu. Iz utakmice u utakmicu je sve bolji”, smatra Mijatović koji se može svrstati u jednog od mnogih Modrićevih obožavatelja.

“Luka je uz Ronalda najpopularniji i najomiljeniji igrač Real Madrida, navijači ga obožavaju, a po meni je za momčad jednako važan kao i Cristiano Ronaldo!”.

Mijatović je kazao svoje mišljenje i o igri Ivana Rakitića.

“S obzirom na rezultatsku krizu Barcelone, ni Rakitić trenutačno nije na razini na kojoj je bio prošle godine. No, pitanje je trenutka kad će zaigrati u vrhunskoj formi”, kazao je Mijatović.