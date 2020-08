Očekuje se da će bivši hrvatski reprezentaitivac pojačati Pirlov stožer

Legenda Juventusa Alessandro Birindelli smatra da je talijanski velikan donio dobru odluku kada je imenovao Andrea Pirla za novog trenera.

“Juventus je riskirao postavljajući Pirla za trenera jer on nema iskustva na toj funkciji i poslu, ali mislim da Andrea ima sve kvalitete kako bi uspio kao trener, jer već kao igrač bio je vođa ne samo na terenu, nego i u svlačionici. Klub sada mora oko njega složiti jak stručni stožer kako bi lakše premostili njegove trenutačno neiskustvo”, kazao je Birindelli za TuttoJuve.

📌Real Madrid v Juventus

📺Şampiyonlar Ligi

🗓6 Mayıs 2003 📎Mauer Alessandro BIRINDELLI, Igor TUDOR, David TREZEGUET, Antonio CONTE, Gianluca ZAMBROTTA. pic.twitter.com/PaJJCDMV85 — Futbolda Flashback (@FutbolFlashback) April 18, 2020

Prokomentira je i informaciju da bi njegov bivši suigrač Igor Tudor trebao postati jedan od Pirlovih pomoćnika.

“On je jako dobar trener. Brzo se prilagodio kad je došao u Italiju i napravio je sjajan posao unatoč tomu što se našao u nekim ludim okolnostima. Bio je sjajan i karizmatičan kao igrač. To će mu u okružju koje ga čeka biti jako korisno. On je utjelovljenje Juventusovog duha”, poručio je Birindelli, koji je za Juve odigrao je preko 300 utakmica od 1997. do 2008..