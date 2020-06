El Animal najavio je skorašnji povratak u ring

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović već je šest mjeseci bez borbe, međutim trenira kao da će sutra u ring. San mu je iduću borbu odraditi u Hrvatskoj.

HRGOVIĆ NAJAVIO DA ĆE SE OVOG LJETA BORITI U HRVATSKOJ: Otkrio i listu jakih protivnika s kojima bi htio u ring

“Možda krajem ovoga ljeta odradimo borbu ovdje u Hrvatskoj. Točno mjesto i datum još nije do kraja riješeno. Ali trudimo se da se ovdje borio i da ovdje produciramo i da odavde šaljemo slike u svijet”, rekao je ovog petka Hrgovićev menadžer Željko Karajica.

Posljednji se put Hrgović borio u Zagrebu u prosincu 2018. godine kad je pobijedio Kevina Johnsona.

“Drago mi je da stavljamo Zagreb na neku svjetsku boksačku mapu i sad bi to bilo na puno većem nivou i protivnik bi bio puno opasniji”, rekao je Hrga pa objasnio tko bi želio da postane apsolutni prvak u teškoj kategoriji.

“Bilo bi lijepo da to bude netko tko ima savršen skor. Wilder je okaljao svoj skor, Joshua isto, Fury je jedini neporaženi i bilo bi zanimljivo da on ujedini sve pojaseve”, rekao je Hrgović.

Malo potom osvrnuo se na riječi velikog Vladimira Klička koji je izjavio da je već sada sposoban pobijediti Tysona Furyja.

“Ja vam to govorim godinama, ali mi nitko ne vjeruje. Kad jedan takav boksač to kaže, koji je s njim boksao, a a sa mnom sparirao, onda mi je to drago čuti. Boks je jednostavno nepredvidiv, nema mjesta za opuštanja, Deontayea Wildera ne treba otpisati, Fury jest bio dominantan, ali Wilder će posložiti kockice u svojoj glavi i mislim da će to biti puno bolji meč nego ovaj prošli. Čekaju nas zanimljivi mjeseci i godine u teškoj kategoriji”, rekao je u Dnevniku Nove TV.

“Kad očekujem da bih s njima mogao sukreirati povijest teške kategorije? Ja očekujem što prije, spreman sam već idući tjedan dogovoriti meč. Čekam priliku i vjerujem da kroz godinu-dvije ću dobiti svoju šansu”, poručio je.