Zagreb je prošle nedjelje nakon pandemije koronavirusa snašla još jedna nevolja

Bivša zvijezda Dinama, Mihael Mikić (40), gotovo deset godina provela je igrajući u Japanu. Ta je zemlja poznata i po tome što su im potresi gotovo svakodnevica, međutim….

“Koliko god sam u Japanu bio naviknut na potrese, ovaj zagrebački bio mi je jako neugodan i doista sam se prepao. To je taj neugodan osjećaj straha i nemoći, ono kad su stvari potpuno izvan tvoje kontrole. U Zagrebu stanujem na petom katu, i nakon što smo u nedjelju ujutro osjetili potres, supruga, djeca i ja, kao i svi drugi, izašli smo na ulicu i samo čekali. Malo smo se išli provozati autom, a potom smo se vratili doma”, rekao je Mikić za Večernji list.

Stalno prisutni

“U Japanu su potresi stalno prisutni i osjećao sam nelagodu kad sam tek došao, ali s vremenom sam se naviknuo pa sam ih doživljavao kao normalnu, prirodnu pojavu poput jačeg vjetra”, ispričao je.

Dodao je kako tamo potrese jačine 6 do 6,5 stupnjeva ne doživljavaju dramatičnima. U čemu je tajna?

“Konstrukcije njihovih građevine to mogu podnijeti. Zgrade se kod potresa samo zaljuljaju, i koliko god to možda bilo neugodno, one se ne urušavaju. Znao sam pratiti izgradnje novih objekata pa sam primjećivao kako najdulje traje postavljanje temelja, očito vodeći računa o statici, dok postavljanje konstrukcija same zgrade traje znatno kraće”, ispričao je.

Istaknuo je i to kako Japanci preko mobitela dobivaju obavijesti kada dolazi potres.

“Nije to aplikacija koju si instalirate na uređaj, nego upozorenje stiže preko mobilnih operatera tridesetak sekundi do minutu prije potresa”, otkrio je Mikić u razgovoru za Večernji.