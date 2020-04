Raskid ugovora između Dinama i Bjelice još uvijek je glavna psortska tema u zemlji

Bivši nogometaš Dinama i nekadašnji reprezentativac, Jerko Leko, osvrnuo se na događanja na Maksimiru i odlazak Nenada Bjelice.

NAVIJAČE ČEKA NEUGODNO IZNENAĐENJE? Dinamo bi nakon Bjelice mogao izgledati potpuno drugačije. Upitna i Liga prvaka?

“Je li odlazak Bjelice mogao biti drugačiji? Pa je, čuo sam se s Ademijem. Teška je situacija, ali on predstavlja momčad od 30 različitih igračkih igrača koji moraju prihvatiti što im je klub postavio kao zadaću. Problem je bio više s komunikacijom kako je odluka kluba donesen. Ali sad se to sve prihvaća i aneksi ugovora se potpisuju. Sve je to krivo interpretirano da je njima sve jedno, da nemaju solidarnosti. Samo su stali s trenerom Bjelicom u jedan šešir da odgovore Dinamu na način na koji su oni to prezentirali”, rekao je Leko za Sportklub.

Nije radio u sladu sa željama

“Dinamo jer izgubio je čovjeka koji je napravio najbolji rezultat u zadnjih dosta godina, što nije uspjelo brojnim generacijama prije. Neki će reći da nije radio u skladu Dinamovih želja od prije. Da se promiču mlađi igrači umjesto uspjeha u Europi. Da se u moje vrijeme išlo kao sada, ne bi se afirmirali brojni mladi igrači tada. Bjelica je napravio rezultat, ali je uspio i drugi dio plana jer je prodan i Olmo. Ipak, očekivalo se više jer nije forsirao mlađe igrače, jednog Marina, Gvardiola. No da ih je forsirao ne bi napravio ovakav rezultat, ne jer nisu dobri, nego jer je prerano. Tu nije sve bilo u skladu, kako je klub funkcionirao po tom pitanju i sad, to je ipak bilo drugačije. Imao je otvorene ruke i doveo je igrače koji su mu odgovarali i ostvario rezultat. Na tome mu svaka čast”, izjavio je Leko i nastavio.

Imao otvorene ruke

“U moje vrijeme su postojali različiti projekti ovisno o treneru i što kaže Zdravko Mamić. Bjelica je imao otvorene ruke, jer Mamića nije bilo. No, pojačanja mu je, realno omogućio Mamić, tako da tu nije napravio sve na svoju ruku, ali se izborio za svoj put. Nije uspio od Marina napraviti da vrijedi ne znam koliko, iako ima vremena, ali napravio je Perića, Petkovića i Oršića za koje se smatralo da su im karijere gotove. Ono što je napravio Bjelica u odnosu na prethodnike je različito. Mislim da je napravio odličan posao”, dodao je.

“Bih li ja pristao na smanjenje plaće? Pa pristao je i Bjelica i igrači, ali sve je još od nesuglasica prije korone trajalo, a ovo je bila kap koja je prelila čašu. Tu je htio pokazati zube. Možda se očekivala Bjeličina reakcija, posebno nakon Šahtara gdje je ispao na svoj način, klub ga je htio maknuti, a ovako nagla odluka o smanjenju plaće samo se tražio razlog da se smjeni cijeli stožer i Bjelica”, kazao je.

Potpiši ili letiš

Upitan je i je li bilo potpiši ili letiš?

“Vjerojatno bi bilo tako, klub daje nagrade i kazne. Dali su si za pravo u ovoj situaciji odrediti koliko bi smanjivalo. Problem je u komunikaciji, u ovoj situaciji nisu se mogli ni naći, pa je sve išlo preko pokvarenog telefona. Izjava je bila da se ne prihvaća smanjenje plaće, ali ne kao takvo, nego na takav način. Sad dolaze na razgovor jedan po jedan na razgovore i rješava, što se mogao i prije toga. Je li sve nesmotreno napravljeno, to je odluka kluba. Tako je i kod nagrada, komunikacija postoji prije, kod premija za Europu. Igrači su shvatili, sve će doći na svoje i igrači će pristati. Oni su solidarni i pomoći će klubu koji ih je afirmirao. Dinamo ima velike troškove i treba imati razumijevanja”, rekao je Leko.

Za kraj je dogovorio hoće li sport izgledati drugačije nakon pandemije koronavirusa.

“Osjetit će se ovo sve i primiriti se s pretjerivanjem u cijenama za igrače. Iz ovog ćemo nešto naučiti i cijeniti nešto jer vrijedi toliko. Nogomet mora imati svoje granice, salary cap bi bio dobra varijanta. Sve će se to, mislim, brzo izravnati, klubovi poput Pariza će uvijek imati novaca, a manji klubovi bi mogli doći u probleme. Nadam se da sport i nogomet kao takvi neće izgubiti na popularnosti i novčanoj potrebi koja ju prati, a najbolji je primjer Cibona”, završio je.