Nogometaši zagrebačkog Dinama nisu uspjeli prirediti novo iznenađenje. Nakon domaćeg poraza 0-1, Modri su u uzvratnom susretu četvrtfinala Europske lige poraženi na gostovanju kod Villarreala sa 1-2 ostavši bez plasmana u polufinale.

HRABRI DINAMO ZAVRŠIO EURO SEZONU: Žuta podmornica zaustavila plavo zagrebačko čudo – ništa od polufinala

“Kad gledamo ove dvije utakmice, Villarreal je prošao jer je bio bolji. Svi slažemo da je Dinamo bio dobar, ne samo ove utakmice, nego cijelu ovu Europu. Na kraju ipak mislim da su Španjolci zasluženo prošli”, rekao je legendarni Robert Prosinečki tijekom gostovanja u studiju Arena Sporta.

‘DINAMO JE GRUBO OŠTEĆEN KOD PRVOG POGOTKA’: Blažićko objasnio zašto gol Villarreala nije trebao biti priznat

“Drugo poluvrijeme je bilo puno bolje od prvog za Dinamo, ali kažem, zaslužena pobjeda Villarreala”, kazao je pa se osvrnuo na situaciju kod prvog Villarrealovog gola. Gerard Moreno je osvojio loptu na sredini terena i sjajno uposlio Chukwuezea koji je utrčao iza Dinamove obrane i na drugoj stativi asistirao Alcaceru za njegov šesti gol ove sezone u EL. Činilo se kako je nigerijski napadač u zaleđu, no nakon konzultacija s VAR sobom nizozemski sudac Danny Makkelie je pokazao na centar.

“Pustimo sad VAR. Puno je važnije zašto je njihov igrač tako lako prošao iza leđa Gvardiolu”, poručio je.

Posljednji Dinamo je igrao europsko četvrtfinale 1970. godine, kada je u Kupu kupova ispao od Schalkea. No, Modri su tada odigrali samo šest europskih utakmica, a ove sezone čak 15 susreta.

Unai Emery has reached the Europa League semi-finals more times (6) than any other manager in the competition's history:

✖️ 2011-12 Valencia

✓ 2013-14 Sevilla

✓ 2014-15 Sevilla

✓ 2015-16 Sevilla

✓ 2019-20 Arsenal

✓ 2020-21 Villarreal

He's only been knocked out once. #UEL pic.twitter.com/9s4ikGYDs2

— Squawka Football (@Squawka) April 15, 2021