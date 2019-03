LEGENDA BOCNULA MODRIĆA: Olić i Ladić progovorili o kanidatima za reprezentaciju, pao i komentar na El Clasico

Bili su u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj

Pomoćnici izbornika Zlatka Dalića, Dražen Ladić i Ivica Olić snimali su i druge kandidate za reprezentaciju. Ladić je bio u Beču i Salzburgu, gdje je pratio igre braniča bečkog Rapida Matea Barača te Marina Pongračića iz RB Salzburga. Snimao je i utakmice Dinama, Rijeke, Osijek i Hajduka.

“S obzirom na situaciju, odnosno da dosta igrača nije u prvom planu u svojim klubovima, kandidate pratimo diljem Europe kako bismo mogli osvježiti momčad bude li potrebe. Pratili smo, primjerice, stopere Baraća iz Rapida i Pongračića iz RB Salzburga, a u HNL-u posebno smo pratili igrače Dinama, Rijeke, Osijeka i Hajduka. Imamo neke kandidate u fokusu, a Izbornik će odlučiti dalje što će se događati s njima”, istaknuo je Ladić.

Olić u Madridu

Olić je snimao Bundesligu, a prokomentirao je i nastupe Luke Modrića i Ivana Rakitića u El Clasicu.

“Gledali smo i El Clasico, imalo se što vidjeti i u Kupu kralja i u prvenstvu. Bile su to dobre utakmice, za Real ne toliko dobre. No, za nas je važnije kako su Modrić i Rakitiću u pravoj formi. Pratimo mnoga imena, Petković i Pongračić su blizu najužem kadru, ali i drugi uspješni igrači mogu do reprezentacije. Petković je uistinu skrenuo pozornost na sebe, gledat ćemo ga i dalje, nadam se da će se nastaviti dobro razvijati – ovo mu je prva prava sezona nakon godina lutanja po Italiji. U Bundesligi imamo slatke brige. Ne treba trošiti previše riječi na naše napadače (Rebić, Kramarić, Brekalo), već duže vrijeme igraju odlično i vesele nas. Nažalost, Tin Jedvaj nema veliku minutažu. Ima novog trenera, njemu je možda najvažnije uhvatiti još koju minutu u Bundesligi”, rekao je Olić.