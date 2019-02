LEGEDNA SPASILA SPEKTAKL: Glavna zvijezda otpala pas sati prije borbe, borac o kojem svi pričaju srušio Brazilca

Potpuno neočekivano Whittaker je morao odustati od nastupa

Samo nekoliko sati prije nastupa na UFC-u 234 prvak srednje kategorije Robert Whittaker osjetio je bolove u abdomenu te je bio prisiljen otkazati glavnu borbu borbu protiv Kelvina Gasteluma. Spektakl u Melbourneu na kraju je spasio legendarni Anderson Silva čija je borba s Israelom Adesanyem dobila status glavne.

Budući vladar srednje divizije

Bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji, čovjek koji je ispisao UFC povijest Anderson “The Spider” Silva, ukrstio je rukavice s borcem za kojeg govore kako bi mogao biti njegov nasljednik, čovjek koji će vladati srednjom divizijom…

Kako javlja Fightsite dvojac je doradio tri runde zanimljivog ispitivanja snaga nego u otvorenim razmjenama. Iako je bilo atraktivnih poteza publika nije dobila on čemu se nadala.

Anderson je nanosio štetu Silvi udarcima po nogama, no njegov respekt prema Brazilcu bio je vidljiv. Do kraja borbe, koja je trajala tri runde, pametno je skupljao bodove te nije bilo previše ozbiljnijih udaraca. Na kraju je jednoglasnom sudačkom odlukom stigao do pobjede.

UFC 234 – Rezultati

Israel Adesanya def. Anderson Silva – jednoglasna sudačka odluka

Lando Vannata def. Marcos Mariano – SUB (R1 4:55)

Ricky Simon def. Rani Yahya – jednoglasna sudačka odluka

Montana De La Rosa def. Nadia Kassem – SUB (R2 2:37)

Jimmy Crute def. Sam Alvey – TKO (R 1 2:49)

Devonte Smith def. Dong Hyun Ma – TKO (R1 3:49)

Shane Young def. Austin Arnett – jednoglasna sudačka odluka

Kai Kara-France def. Raulian Paiva – podijeljena sudačka odluka

Kyung Ho Kang def. Teruto Ishihara – SUB (R1 3:59)

Jalin Turner def. Callan Potter – KO (R1 0:53)

Jonathan Martinez def. Wuliji Buren – jednoglasna sudačka odluka