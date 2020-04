Objavili su da će slijediti preporuke Uefe

Tehnički direktor Ajaxa Marc Overmars razočaran je planom Nizozemskog nogometnog saveza da se odigra ostatak sezone u trenutku kada svijetom hara pandemija koronavirusa.

UEFA je u srijedu suspendirala sve utakmice Lige prvaka i Europske lige, a to bi trebalo omogućiti da se završe nacionalna prvenstva. Nakon toga Nizozemski savez objavio je da će slijediti preporuke Uefe te da će pokušati da se domaće prvenstvo odigra do kraja pa makar to značilo da se prvenstvo nastavi sredinom lipnja i da završi početkom kolovoza.

“Nadao sam se da će Nizozemski savez samostalno donijeti odluku o domaćem prvenstvu, a on se skriva iza odluka Uefe. Čini se da je novac ispred ljudi i teško mi je to razumjeti, jer mi nismo toliko ovisno o novcu od prodaje tv prava kao što su lige u Engleskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji. Te lige su pod velikim pritiskom da nastave natjecanje pod bilo koju cijenu”,rekao je Overmars.

“U Nizozemskoj više sto ljudi dnevno umire od koronavirusa. Liga je mrtva, ljudski životi su važniji. Ponašanje Uefe i Nizozemskog saveza može se usporediti sa prošlotjednim izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa kada je mislio da je ekonomija važnija od borbe protiv koronavirusa”, kazao je Overmars te je istaknuo da bi odmah trebalo proglasiti da je nizozemsko prvenstvo završeno.

As palavras são do diretor desportivo do clube holandês, Marc Overmars. https://t.co/czxqZmvBkf pic.twitter.com/NAmoQHWR3t — SAPO Desporto (@sapodesporto) April 2, 2020

U utorak je nizozemski premijer Mark Rutte izjavio da su do 1. lipnja zabranjeni svi događaji na kojima se okuplja veći broj ljudi, te je pritom izričito spomenuo prvu i drugu nogometnu ligu, a u srijedu je Uefa suspendirala sve utakmice Lige prvaka i Europske lige do srpnja zbog pandemije koronavirusa, a to bi trebalo omogućiti domaćim prvenstvima da završe natjecanja do kraja lipnja.

Devet kola prije kraja prvenstva na vrhu je Ajax sa 56 bodova, drugi je AZ Alkmaar također sa 56 bodova, ali lošijom gol-razlikom. Treći je Feyenoord sa 50, a četvrti je PSV Eindhoven sa 49 bodova.