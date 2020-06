Nicolas Kiefer , Nick Kyrgios, Andy Murray, Chris Evert, Bruno Soares…. Dugačak je nix bivših i sadašnjih tenisača koji su se žestoko obrušili na Novaka Đokovića nakon što je stigla vijest o zaraženim sudionicima Adria Toura, kojeg je srpski tenisač organizirao.

Među rijetkima koji su stali u njegovu obranu je čuveni Nijemac Boris Becker, njegov bivši trener.

“Taj spektakl je imao plemenitu svrhu i zato branim Novaka. Mislim da su kritike na njegov račun nepravedne. Razlog zbog kojeg su se svi ti tenisači pojavili na turniru bio je plemenit. Slažem se s tim da zabava i košarkaška utakmica možda nisu bili potrebni, ali čak i s 30 godina sam volio da izaći i zabavim se s prijateljima. Ne opravdavam incident, ali razumijem njihovo iskušenje”, rekao je Becker i dodao:

“Sada se trebamo nadati da svi zaraženi nemaju nikakve ozbiljnije posljedice i simptome. Uvjeren sam da će se svi oni, baš kao i tenis uskoro oporaviti”.

Adria Tour, čiji je inicijator i glavni organizator najbolji svjetski tenisač Novak Đoković, prekinut je u nedjelju, uoči finalnog dvoboja u teniskom centru na zadarskom Višnjiku, nakon što je Bugarin Grigor Dimitrov objavio putem društvenih mreža da je testiranje kojem je podvrgnut u Monte Carlu pokazalo da je pozitivan na Covid-19. Nakon toga su testirani svi igrači i osobe koje su dolazile u kontakt sa zaraženim bugarskim tenisačem, a epilog je da su pozitivni na Covid-19 bili Novak Đoković i njegova supruga Jelena, hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić, bivši hrvatski tenisač Goran Ivanišević, Đokovićev kondicijski trener Marco Panichi, trener Grigora Dimitrova Christian Groh, te srpski tenisač Viktor Troicki koji je igrao na beogradskom turniru Adria Toura.

