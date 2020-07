LEGENDARNI ŠPANJOLAC NAPASTOVAO JE DJEVOJKU KOJA JE STAŽIRALA U NJEGOVOM KLUBU? Slavni David Villa suočen s ozbiljnim optužbama

Slavni španjolski nogometaš David Villa, koji je u igračkoj mirovini od 2019. godine, našao se u ozbiljnim problemima. Njega je jedna djevojka koja je stažirala u njegovom bivšem klubu New York Cityju optužila za seksualno zlostavljanje.

Kako pištu brojni svjetski mediji, Villa je navodno svaki dan seksualno uznemiravao neimenovanu djevojku.

Villa je odbacio te optužbe, ali klub New York City FC je započeo istragu tog događaja.

#NewYorkCityFC will investigate claims of #sexualharassment made against former striker #DavidVilla#Footballhttps://t.co/n0ghkRmPLW

