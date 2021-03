LEBRON ŽELI IMATI NBA KLUB: ‘To mi je cilj. Znate da će to biti prije nego kasnije…’

Jedan od najboljih košarkaša svijeta LeBron James izjavio je kako želi posjedovati NBA franšizu nakon što je postao partner Fenway Sports Group (FSG) u čijem su vlasništvu baseball klub Boston Red Soxi i engleski nogometni velikan Liverpool.

“Moj cilj je posjedovati NBA momčad,” kazao je James.

