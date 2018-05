LEBRON UOČI FINALA KRITIZIRAO KLUB I PROGOVORIO O BUDUĆNOSTI: King James dotaknuo se i Ante Žižića

Finalna NBA serija između Golden Statea i Clevelanda započinje u noći sa četvrtka na petak.

Dan uoči početka velikog NBA finala u kojem će se četvrtu godinu zaredom za trofej Larryja O’Briena boriti Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers, najbolji košarkaš današnjice i vođa Cavsa LeBron James priznao je u intervjuu za američki ESPN kako u siječnju nije mislio da će uspjeti doći do svog osmog uzastopnog, a ukupno devetog finala u karijeri.

U tom razdoblju, na prijelazu iz kalendarske 2017. u 2018. godinu momčad Clevelanda je ostvarila svega tri pobjede u 12 utakmica, a porazi koje su doživjeli u Minnesoti (28 koševa razlike), Torontu (34 koša zaostatka) i kod kuće od Oklahoma City Thundera (primili 148 koševa) u razmaku od samo devet dana, natjerali su Jamesa na razgovor sa samim sobom.

Promijenio ploču

“Nisam bio siguran što učiniti s ovom momčadi. Nismo igrali dobro. Pitao sam se hoćemo li uopće ući u doigravanje. A onda sam si rekao: ‘Ne možeš razmišljati na taj način, to je smiješno. Moramo ući u doigravanje. Toliko ljudi te prati, inspiracija si mnogim klincima, i sam si uvijek govorio da svakog dana moraš biti najbolji što možeš.’ Prije krajnjeg roka za igračke promjene sam promijenio ploču”, priznao je 33-godišnji James u razgovoru s novinarkom Rachel Nichols.

Kad je došao rok za igračke zamjene, Cleveland je uvjerljivio bio najaktivniji klub na tržištu i promijenio je većinu Jamesovih pomagača. Iz kluba su otišli Isaiah Thomas, Channing Frye, Jae Crowder, Derrick Rose, Iman Shumpert i Dwyane Wade, a dovedeni su George Hill, Rodney Hood, Larry Nance Jr. i Jordan Clarkson.

Novopridošlim igračima je trebalo vremena da se uklope u novo okruženje i još uvijek ne daju onakav doprinos kakav je bio očekivan. Cleveland je s četvrtog mjesta na Istoku ušao u doigravanje i nikad teže nisu stigli do velikog finala. Cavsi su trebali sedam utakmica za pobjedu nad Indianom u prvom krugu, Toronto su ‘pomeli’ u četiri utakmice drugu godinu zaredom, ali su i protiv Bostona prošli sa 4-3, nadoknadivši zaostatak od 2-3. LeBron James je u doigravanju podigao svoj učinak na 34 koša, 9,2 skoka i 8,8 asistencija po utakmici u odnosu na osnovni dio sezone u kojem je imao 27,5 koševa, 8,6 skokova i 9,1 asistenciju.

Loš potez

“Pokušao sam dignuti klub na razinu na kojoj će uvijek ostavljati pozitivan dojam, bilo da se radi o košarci, o društvenoj ulozi ili o samom ‘brandu’. Često sam ja u fokusu i na naslovnicama, ali moja je želja da se, dok god igram za ovaj klub, na Cavalierse gleda kao na prestižnu i veliku organizaciju.”

No, potez koji su vodeći ljudi tijekom ljeta napravili, zamijenivši Kyrieja Irvinga za Bostonov trojac, Thomasa, Crowdera, Antu Žižića i izbor u prvoj rundi drafta, nije se svidio Jamesu.

“Za naš klub je bilo loše što smo mijenjali našu super zvijezdu na poziciji razigravača. Nisam bio uključen u te razgovore između dvije strane i u tom sam trenutku osjećao da je to bio loš potez. Već tada mi se činilo da su nam izgledi loši. Onda smo još do siječnja bili bez All-Star razigravača kojeh smo doveli iz Bostona. Toliko toga se događalo. Mijenjali smo postave, uvodili razne igrače, napravili zamjene i ne mogu reći da sam tada razmišljao o tome da ćemo doći do finala”, priznao je James.

No, Cleveland je, ponajviše zahvaljujući Jamesu, do finala došao. Uz dvojbu hoće li ozlijeđeni centar Kevin Love biti spreman pomoći momčadi već od prve utakmice, Cleveland u finalnu seriju protiv aktualnih prvaka ulazi kao autsajder. Mnogi su čak mišljenja da bi osvajanje NBA naslova s ovakvim Cavaliersima bilo najveće igračko postignuće LeBrona Jamesa, koji je od osam dosadašnjih nastupa u finalima, iz njih pet izašao poražen.

Mnogi se, također, pitaju bi li osvajanje naslova moglo zadržati Jamesa u Clevelandu. Na ljetnoj NBA tržnici James će biti najdragocjeniji ‘ulov’, a o svojoj budućnosti još nije odlučio govoriti. Na pitanje hoće li na njegovu odluku o mogućem ostanku u Clevelandu utjecati ne baš idiličan odnos s vlasnikom Cavaliersa Danom Gilbertom, James je samo zagonetno poručio: “Vidjet ćemo.”

Finalna NBA serija između Golden Statea i Clevelanda započinje u noći sa četvrtka na petak, u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Prve dvije utakmice bit će odigrane u Oracle Areni u Oaklandu, gdje su Warriorsi doživjeli svega jedan poraz u ovogodišnjem doigravanju. U prošlogodišnjem finalu su u prva dva dvoboja odigrana Oracle Areni Warriorsi slavili sa 22, odnosno 19 koševa razlike. Golden State je slavio i u obje utakmice odigrane u osnovnom dijelu sezone, ali su obje bile odigrane prije nego što je Cleveland napravio promjene u igračkom kadru.

Raspored utakmica NBA finala

Prva utakmica (petak, 1. lipnja, 3 sata) – Oracle Arena, Oakland

Golden State – Cleveland

Druga utakmica (ponedjeljak, 4. lipnja, 2 sata) – Oracle Arena, Oakland

Golden State – Cleveland

Treća utakmica (četvrtak, 7. lipnja, 3 sata) – Quicken Loans Arena, Cleveland

Cleveland – Golden State

Četvrta utakmica (subota, 9. lipnja, 3 sata) – Quicken Loans Arena, Cleveland

Cleveland – Golden State

* bude li potrebno:

Peta utakmica (utorak, 12. lipnja, 3 sata) – Oracle Arena, Oakland

Golden State – Cleveland

Šesta utakmica (petak, 15. lipnja, 3 sata) – Quicken Loans Arena, Cleveland

Cleveland – Golden State

Sedma utakmica (ponedjeljak, 18. lipnja, 2 sata) – Oracle Arena, Oakland

Golden State – Cleveland