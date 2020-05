Kao i u nogometu i u košarci se vode debate oko toga tko je najbolji svih vremena. Iako ulogu GOAT-a skoro tri desetljeća nosi Michael Jordan, ima onih koji smatraju da ju je preuzeo LeBron James.

Nakon što je završilo emitiranje hit dokumentarca ‘Posljednji ples’ još su se više pojačale te rasprave, ali sve više u korist Jordana. LeBron James pak progovorio je o tome kako bi izgledalo da je imao priliku biti Jordanov suigrač.

“Način na koji ja igram, a to je da je momčad na prvom mjestu… Savršeno bi funkcionirao u tandemu s Mikeom. Pogotovo zbog načina na koji je on zabijao i mojih sposobnosti čitanja igre i dodavanja. Vidio sam što je Pippen radio u tandemu s Mikeom, a zamislite kako bi taj Chicago izgledao sa mnom na mjestu playa”, rekao je Lebron za YouTube kanal Uninterrupted.

LeBron was asked if — knowing what we now know about Jordan's style — if he would've liked to play with him. (Interesting answer)@KingJames @uninterrupted https://t.co/7ZD2RLbeY9 pic.twitter.com/ELW0chazcu

— Unstripped Voice (@UnstrippedVoice) May 19, 2020