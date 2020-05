LEBRON POLUDIO ZBOG SNIMKE HLADNOKRVNOG UBOJSTVA: ‘Čovjek ne može ni otići malo otrčati, koji se k***c događa?! Doslovno nas se lovi’

Stravično ubojstvo 25-godišnjeg Afroamerikanaca Ahmauda Arberya šokiralo je Ameriku. Njega su u veljači ubila dvojica bijelaca, otac i sin, dok je džogirao nedaleko do svoje kuće u Brunswicku. Nekoliko mjeseci kasnije na internetu se pojavila šokantna snimka krvavog smaknuća nenaoružanog mladića. Izazvala je ona burne reakcije, a oglasio i najbolji košarkaš današnjice, LeBron James.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

— LeBron James (@KingJames) May 6, 2020