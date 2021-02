Najveća NBA zvijezda ima još jednu savršenu večer iza sebe

Košarkaši Los Angeles Lakersa slavili su protiv Denver Nuggetsa sa 114:93. prvo ime susreta bio je LeBron James. Postigao je on u 35 minuta provedenih na parketu 27 poena te je upisao po deset skokova i asistencija. Još jednom savršenom večeri stigao je do 800. utakmice u regularnom dijelu sezone u kojoj je postigao 25 ili više poena.

Po tome je na vrhu prestižne liste ispred legendi poput Kareema Abdula-Jabbara (793), Karla Malonea (789) i Michaela Jordana koji je u 769 utakmice imao taj učinak.

Tonight marked LeBron James' 800th career regular-season game with 25+ points. James is the only player in NBA history to have 800 career regular-season games of 25+ points. @EliasSports LeBron James: 800

Kareem Abdul-Jabbar: 793

Karl Malone: 789

Michael Jordan: 769

Izjednačio se s Kiddom

Nadalje, upisao je osmi triple-double nakon navršene 35. godine života te se izjednačio na vrhu s legendarnim Jasonom Kiddom.

Zanimljivo je da je oborio i svoj rekord iz sezone 2011.-2012 kada je 22 utakmice u nizu zabio 15 ili više poena te preko pet asistencija i i sto toliko skokova.

LeBron James nedavno postao je prvi igrač koji je vodio tri različite momčadi do naslova. Također je četvrti put jednoglasno proglašen MVP-om finala. Samo Michael Jordan bio je šest puta MVP finala.

According to @EliasSports LeBron James recorded his 8th triple-double after turning 35 years old. That matches Jason Kidd for the most all-time.