LAZIO BODOM PROTIV CLUB BRUGGEA PROŠAO U OSMINU FINALA, BORUSSIA BOLJA OD ZENITA: Lovren igrao dvadesetak minuta

Nogometaši Lazija pridružili su se Borussiji Dortmund kao drugi sudionik osmine finala Lige prvaka iz skupine F grupne faze natjecanja, nakon što su na rimskom Olimpicu odigrali 2-2 (2-1) protiv belgijskog Club Bruggea.

Lazio je poveo u 12. minuti golom Corree, a već tri minute poslije gosti su izjednačili golom Vormera. U 27. minuti Ciro Immobile je izborio i realizirao jedanaesterac za novo vodstvo Lazija. Domaći su od 39. minute imali i brojčanu prednost na terenu, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Sobol.

