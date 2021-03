Bili su ovo izvanredni predsjednički izbori u Barceloni

Novi predsjednik Barcelone, Joan Laporta, održao je u srijedu navečer inauguracijski govor. U njemu je naglasio kako mu je trenutačno glavni cilj zadržati Lionela Messija u klubu. Argentinac krajem sezone istječe ugovor, a nakon što je lani zatražio transfer njegova igračka budućnost došla je pod znak upitnika.

“Donosit ću velike odluke. Na primjer, prisilit ću Lea Messija da ostane u Barceloni. Učinit ću sve što je u mojoj moći da Leo ostane s nama. Leo, oprosti mi što te spominjem ovako javno, ali ja te neizmjerno poštujem i volim, Barca te voli i poštuje”, poručio je Laporta. Kamere su se u tom trenutku okrenule prema Argentincu kako bi snimile njegovu reakciju.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

— Joan Laporta's message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021

Podrška Koemanu

Osim Messiju, obratio se i treneru Ronaldu Koemanu.

“Ronalde, ti znaš da imaš moje puno povjerenje, kao i moje uprave. Vjerujemo u tebe”, poručio je.

Laporta je početkom mjeseca većinom glasova za predsjednika Sportskog društva Barcelona. Tu je dužnost već obnašao tu dužnost od 2003. do 2010. godine.

Iz Barcelone su objavili kako je glasovanju pristupilo 51,765 osoba od 109,531 s pravom glasa, a među njima je bio i kapetan nogometne momčadi Lionel Messi uz još nekoliko suigrača. Laporta je tako osvojio 30,184 glasova.

“Pije 20 godina mali dječak imena Leo Messi debitirao je za mladu momčad Barce. Kada vidimo da najbolji igrač na svijetu danas glasa, to je jasan znak onoga što oduvijek govorimo: Leo voli Barcu. Nadam se kako je to znak da će ostati u klubu, a to je želja svih nas”, rekao je tada Laporta u pobjedničkom govoru.

Bili su ovo izvanredni predsjednički izbori u Barceloni jer je bivši predsjednik Josep Maria Bartomeu u listopadu podnio ostavku kako bi izbjegao glasovanje o nepovjerenju zbog onižavajućeg 2-8 poraza od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka.

Usto, Bartomeu je nedavno i priveden zbog sumnji da je financijski oštetio klub. Novo vodstvo Barcelone bit će suočeno i s velikim financijskim problemima uzrokovanim između ostalog i pandemijom koronavirusa. Procjenjuje se kako ukupni dug kluba oko 1.4 milijarde eura.