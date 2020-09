Gazzetta je nedavno objavila kako je Interu dosta skandala hrvatskog veznjaka koji je ugovorom vezan za milanski klub do 2022. uz klauzulu od 60 milijuna eura

Marcelo Brozović je bivši. Prema tvrdnjama Tuttosporta, Nerazzurri su navodno poručili njegovim predstavnicima da može potražiti novi klub te da nije više u planovima Antonija Contea.

Došla je ta informacija kratko nakon što su talijanski mediji obavili kako čileanski reprezentativac Arturo Vidal (33) napušta Barcelonu te da će karijeru nastaviti u Interu, koji će za njega katalonskom klubu platiti samo 500.000 eura plus bonuse.

Vidal bi s talijanskim klubom trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu, a u Interu će ponovno raditi s trenerom Antoniom Conteom, s kojim je odlično surađivao dok je Conte bio na kormilu Juventusa.

A što se tiče Brozovića, Tuttosport, navodi da je njega u redove Monaca želi dovesti bivši izbornik Niko Kovač po sada već ustaljenoj formuli posudba s pravom otkupa. Brozović je lani bio centralna figura u momčadi talijanskog stratega, ali incidenti izvan terena i činjenica da je jedan od rijetkih na kojima mogu nešto zaraditi kako bi investirali u momčad stavili su ga na transfer listu.

Prije nekoliko dana engleski Telegraph obavio je kako je Conte ponudio je čelnicima Chelsea Christiana Eriksena i Marcela Brozovića u zamjenu za N’Goloa Kantea, međutim “Bluesi” su odbili njegovu ponudu.

Englezi navodno ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea. Naime, Conte je od 2016. do 2018. vodio Chelsea, a nakon što je dobio otkaz, tužio je klub jer je imao još godinu dana ugovora. Vlasnik Chelsea Roman Abramovič se pokušao dogovoriti, no Conte je to odbio i na sudu dobio oko 10 milijuna eura odštete.

Engleski mediji su pisali kako su “Bluesi” zbog odštete Conteu i članovima njegova stožera, te zbog pravnih naknada izgubili oko 25 milijuna eura.