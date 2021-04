‘LAKI JE MALO NERVOZAN’: Dinamo genijalno spustio Nenadu Bjelici nakon bombastičnih izjava o Mamiću i ‘modrima’

Nije trebalo dugo čekati i Bjelica je dobio odgovor iz Dinama i to, moramo priznati veoma duhovit i provokativan

Uoči novog kola Prve HNL, u kojem Osijek gostuje kod Varaždina, pred novinare je stao trener Nenad Bjelica, koji je uglavnom govorio o incidentu sa sucima iz prošlog kola, kao i o Dinamu, svom bivšem klubu, te Zdravku Mamiću, svom bivšem šefu.

Bjelica je ovih dana na dosta žestokom udaru zbog grubih riječi izrečenih na utakmici s Rijekom, a činjenica je da se i dosta teško nosi sa situacijom na ljestvici, odnosno, činjenicom da je Dinamo prvi i da ima sve veće šanse obraniti titulu.

“Stojim iza svake izgovorene riječi. Psovke su rečene u afektu. Ako je to najveći problem hrvatskog nogometa što Bjelica psuje… Bjelica je napravio još par dobrih stvari za hrvatski nogomet. Stojim iza svake izgovorene riječi. Pričao sa s Damirom Miškovićem i izrazio nezadovoljstvo s onim što se događa u zadnja četiri mjeseca. Dobro smo surađivali sve dok nismo postali bolji i konkurenti. Sve sam mu rekao u lice”, kazao je.

Kritika prema Dinamu

“Na udarce sam navikao, nije to novost. Da sam na sedmom mjestu nitko me ne bi napao. Ja sam neovisan i svakome u hrvatskom nogometu sve mogu reći u lice, ne bavim se muljanjem i kombinacijama. Ili pošteno ili nikako. Što se mene tiče, odradit ću ugovor s Osijekom još dvije godine i nadam se ćemo osvojiti neku titulu. Radimo na tome i radit ćemo na uspostavljanju boljih odnosa u hrvatski nogomet i da HNL bude što regularniji”, kazao je Bjelica i zatim krenuo s kritikom na račun Dinama.

Naglasio je kako smatra da u Hrvatskoj postoji monopol jednog kluba, a pojasnio je to ovako.

“Ne mislim na suđenje, ali ćemo voditi računa o tome i zalagat ćemo se da ako zagrebačkim klubovima mogu suditi suci iz Zagreba ili okolice da i nama sude suci iz Osijeka i Donjeg Miholjca. Borit ćemo se da prvenstvo bude regularno. Da nijedna ekipa nema više od jednog igrača na posudbi. To što imamo ovdje postoji samo u Hrvatskoj, takav monopol jednog kuba”, rekao je.

“Bio sam u tom klubu. U prvoj sezoni niti jednog igrača nismo imali u niti jednom hrvatskom klubu i osvojili smo prvenstvo s 20 bodova prednosti. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba i u Lokomotivi dva. Sada određeni klubovi imaju po četiri igrača iz Dinama i zato prvenstvo nije regularno”, dodao je Bjelica.

Prozvao Dinamo i Mamića pa dobio brutalan odgovor

Najavio je i borbu protiv sustava…

“Borit ćemo se protiv toga. Mišković, moj prijatelj, misli da je budućnost u posudbama i borit ćemo se da to tako ne bude. Da jedan klub ima četiri ili iduće sezone osam igrača na posudbi u jednom klubu. Borit ćemo se protiv toga. Na to treba ukazivati. Suci nisu najveći problem hrvatskog nogometa. Regionalizacija sudaca, borit ćemo se da bude drugačije a ne da zadnjih deset utakmice Osijeka sude suci iz Zagreba. Nije pošteno i da se napravi takav pritisak na te ljude. To nas frustrira i borit ćemo se protiv toga. Ove zime su pokušali posuditi naše igrače s iskustvom u HNL-u. Ti se klubovi su se odlučili na igrače iz Dinama koji nisu i kročili na teren HNL-a pa smo posudili u strane klubove, u hrvatski klub nismo mogli. Imamo po jednog igrača u i Istri i Šibeniku”, kazao je Bjelica.

Istaknuo je da mu je žao zbog Miškovića s kojim je bio u jako dobrim odnosima, a podsjetio je na ono što ga je Zdravko Mamić znao pitati dok je bio trener Dinama.

“Bio sam dvije godine u Dinamu gdje smo suvereno bez ikakvih posudbi i kombinacija osvojili dvije titule i sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića, jedno sto puta ‘Pa Nenade je l’ ti nešto treba?’, a ja kažem ‘Ne treba mi ništa…’ Sad razumijem poruku tog pitanja. Tada mi ništa nije trebalo a sada vidim što se radi i kako se radi. Svakome to ide na njegovu čast”, ispričao je Bjelica uz konstataciju kako mu je “sada jasna priroda tog pitanja”.

Nije trebalo dugo čekati i Bjelica je dobio odgovor iz Dinama i to, moramo priznati veoma duhovit i provokativan.

Dinamov voditelj društvenih mreža objavio je video s citatom iz legendarnog filma “Maratonci trče počasni krug” u kojem Milutin Topalović objašnjava Biliju Pitonu kako je njegov sin Laki malo nervozan.

Uz genijalan video priloženi su Dinamovi i Osijekovi ovosezonski uspjesi.