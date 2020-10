LAKERSI STIGLI NA KORAK DO NASLOVA: LeBron razbio Miami i stigao do nevjerojatnog podviga

Još jedna pobjeda dijeli ih do titule najboljih

Košarkaši Los Angeles Lakersa predvođeni LeBronom Jamesom i Anthonyjem Davisom svladali su Miami Heat sa 102-96 u četvrtoj utakmici finala doigravanja za NBA prvaka i poveli sa 3-1 u seriji na četiri pobjede.

James je postigao 28 koševa te imao 12 skokova i osam asistencija, dok je Anthony Davis završio dvoboj sa 22 koša, devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade, a uz njih dvojicu je vrlo važnu ulogu u neizvjesnoj završnici utakmice imao i Kentavious Caldwell-Pope koji je ubacio 15 koševa uz pet asistencija i tri skoka.

Miami je nakon iznenađujuće pobjede u trećem dvoboju za četvrtu utakmicu bio pojačan povratkom Bama Adebaya, ali to momčadi s Floride nije pomoglo, iako je prvi centar Heata završio sa solidnim učinkom od 15 poena i sedam skokova. Junak treće utakmice Jimmy Butler nije bio jednako produktivan, iako je sa 22 koša, deset skokova i devet asistencija opet bio na pragu ‘triple-double’ učinka. Novak Tyler Herro je ubacio 21 koš uz sedam skokova i tri asistencije.

Peta utakmica, u kojoj Lakersi mogu osvojiti svoj 17. NBA naslov i time izjednačiti rekord Boston Celticsa, na rasporedu je u noći s četvrtka na petak u 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Odluka o pobjedniku dvoboja u kojem nijedna momčad nije imala dvoznamenkastu prednost pala je u posljednjih šest i pol minuta u koje su Lakersi i Heat ušli izjednačeni (83-83). Lakersi su u tom razdoblju imali tri važna napadačka skoka, LeBron James je unatoč promašenim tricama postigao devet od preostalih 19 koševa svoje momčadi pogodivši svih sedam slobodnih bacanja, a Anthony Davis je na 39.5 sekundi prije kraja pogodio tricu kojom su Lakersi poveli 100-91. Centar momčadi iz Los Angelesa je ‘zacementirao’ pobjedu kad je na 20.5 sekundi prije kraja blokirao pokušaj polaganja Jimmyja Butlera.

“Ja i AD smo si međusobno postavili standarde kojih se držimo i nitko drugi nam ih ne može postaviti. On pred mene postavlja izazov svake večeri, a i ja to njemu činim. Nije važno ulazi li lopta, mi moramo činiti ono što će našoj momčadi donijeti pobjedu, kako u obrani, tako i u napadu, a on je upravo to činio. Bio je spektakularan”, izjavio je nakon dvoboja LeBron James.

LeBron James now has 24 career 25-point, 10-rebound games in the Finals. That passes Elgin Baylor for most in NBA Finals history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/mFMgHxTtth — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 7, 2020

Loša vijest za Miami je da momčadi za koje je u karijeri James igrao nikada nisu izgubile seriju doigravanja kad bi pobijedile u četvrtoj utakmici i povele sa 3-1, a bilo je 15 takvih situacija. No, unatoč tom savršenom učinku James se nema namjeru opustiti uoči petog dvoboja finala.

“Znamo što je ulog. Još nismo završili posao”, izjavio je James.

Miami više nema pravo na poraz, a za pobjedu će kolektivno morati učiniti više nego što su napravili u četvrtoj utakmici, pogotovo kad su u pitanju odlučujući trenuci u kojima su napravili previše manjih ili većih pogrešaka.

“Kao što sam govorio, oni su doista, doista dobra momčad i moramo igrati gotovo savršeno da bismo ih pobijedili. To nismo učinili”, priznao je Jimmy Butler, junak neočekivane pobjede Miamija u trećoj utakmici, u kojoj su bili bez Adebaya i Gorana Dragića.

Iskusni Slovenac je testirao ozlijeđeno stopalo uoči četvrte utakmice, ali nije mogao zaigrati.

“Čini sve kako bi bio na raspolaganju. Naši dečki žele biti na terenu i pomoći. Goran je dao srce i dušu za ovo pa će i dalje učiniti sve što je u njegovoj moći”, rekao je trener Heata Eric Spoelstra.

Miamiju je u ovom trenutku svaka pomoć dobrodošla u trenutku kad su suočeni s porazom. Lakersi su u Orlandu svaku od serija doigravanja zaključili u petoj utakmici, svladavši Portland, Houston i Denver sa 4-1. Može li Miami produžiti finalnu seriju? Odgovor ćemo doznati u noći s četvrtka na petak.