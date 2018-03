LADIĆ ODRADIO PRVI ZADATAK: ‘Ne znam je li me netko u HNS-u stopirao. Dalićeva odluka? I Njemačka je to isto napravila’

Nekadašnji vratar nedavno je napokon imenovan pomoćnikom Zlatka Dalića. Prvi zadatak mu je bio pratiti Island.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i aktualni član stručnog stožera Dražen Ladić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je progovorio o američkoj turneji, ali i svom imenovanju koje se podosta odužilo.

“Bilo je ranzoraznih razloga za to. Ne znam sve potankosti, ali mislim da se više ne treba vraćati na to. Je li mi netko sugerirao da odustanem? Izbornik Dalić je većinom vodio komunikaciju sa Savezom. Nemam informacija da li je bilo stopiranja ili nije, to je najbolje plasiran da da svoje mišljenje i dojam izbornik Dalić”, poručio je.

Ćorlukine izjave

Osvrnuo se potom na izjavu Filipa Bradarića po dolasku u Zagreb. Veznjak Rijeke nije htio komentirati odlazak šestorice niti izjave Vedrana Ćorluke te je poručio kako je prekratko tu da bi o tome pričao te da bi to svakako trebali riješiti između sebe.

“Njegova reakcija je ispravna. Mora se znati red i tko što može govoriti u reprezentaciji. Kada je Ćorluka u pitanju vjerojatno je osjetio s obzirom na svoju reputaciju i svoj status koji su veliki, da apsolutno ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Druga je stvar što to medijima dobro dođe i onda to oni interpretiraju na svoj način uz to kome je i kakva poslana poruka. Mislim da pitate Ćorluku kome je slao i kakvu poruku da bi rekao da tu nije bilo nikakve poruke nego jednostavno stav”, kazao je Ladić. Upitan je potom je li bilo prostora da igrači koji su otišli ostanu.

Isto su napravili drugi

“Ne samo Hrvatska, jedna Njemačka je u drugoj utakmici igrala sa sedam novih igrača. Ja sam pratio dvije utakmice Islanda, oni su drugu utakmicu također sa šest novih igrača počeli. Turneja je imala svoj cilj, taj cilj ne bi bio ispunjen da su obje utakmice igrala ista jedanaestorica”, pojasnio je.

Istaknuo je i da odlično poznaje Perišića, Kalinića, Mandžukića, Kramarića, Vidu i druge jer ih je vodio u mladoj reprezentaciji.

“To su sada i zreli ljudi i sazreli su kao igrači. Drago što sam u toj sredini i vjerujem da ću uspjeti da na Svjetskom prvenstvu ostvarimo što bolji rezultat. Naravno da će glavnina njihove igre ovisiti o igri u klubovima, jer u reprezentaciji u 7 ili 10 dana teško možeš postići dobru formu, možeš samo izbrusiti neko optimalno raspoloženje”, kazao je.

“Ludi s rezultatom prve utakmice nisu bili zadovoljni jer kod nas se sve gleda ili je prst gore ili je prst dolje. Nakon pobjede smo svjetski prvaci, nakon svakog poraza je tragedija. Imamo jednu misiju, imamo jedan cilj što boljeg plasmana na Svjetskom prvenstvu i sve ove pripreme pa i utakmice s Brazilom i Senegalom će biti uglavnom za postizanje optimalne vizije i dojma koja je to najbolja jedanaestorka za Svjetsko prvenstvo”, završio je.