LA LAKERSI PREGAZILI PORTLAND I IZJEDNAČILI SERIJU: Blazersima se još i ozlijedio Lillard, njihov najbolji igrač

Košarkaši LA Lakersa s uvjerljivih 111:88 pobijedili su Portland, a Milwaukee Bucksi sa 111:96 Orlando i izjenačili u doigravanju. Lakersi i Milwaukee su prvi nositelji svojih konferencija, a iznenađujuće su izgubili prve utakmice play-offa, a u drugom susretu su uspjeli vratiti stvari na početak.

MIAMI HEAT SLAVIO I U DRUGOJ UTAKMICI: Robinsonova ‘haubica’ proradila, pogodio 7 od 8 trica

LA Lakersi su odigrali vrlo uvjerljivu utakmicu protiv Portlanda, u kojoj su dominirali tijekom čitaovg susreta, a njihova prednost je u nekim trenucima iznosila i preko 30 koševa.

Do pobjede je Lakerse predvodio Anthony Davis koji je ubacio 31 koševa i imao 11 asistencija

Portland je na kraju izgubio sa 111:88, a u toj utakmici ostao je i bez svojeg najboljeg igrača Damiana Lillarda koji je ozlijedio prst. No, na sreću nije noišta slomljeno i Lillard će igrati u trećoj utakmici

"It's just sore, a little bit tender to the touch… Swollen and uncomfortable." — @Dame_Lillard who then says "I'm playing" in Game 3.

— Casey Holdahl (@CHold) August 21, 2020