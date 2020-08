KVALIFIKACIJE ZA EUROPSKU LIGU IGRAT ĆE SE PO NOVIM PRAVILIMA: Poznati su svi parovi, očekuju nas jako zanimljivi okršaji

Susreti 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu na rasporedu su 27. kolovoza

U sjedištu Uefe u Nyonu u ponedjeljak su ždrijebom određeni parovi 1. kola kvalifikacija za nogometnu Europsku ligu.

MAMIĆ PROKOMENTIRAO ŽDRIJEB: ‘Ne znamo što nas čeka, ali znamo što nam je cilj. Alternative nema!’

U 1. kolu kvalifikacija pobjednik će biti odlučen u jednoj utakmici. Utakmice su na rasporedu 27. kolovoza, a u slučaju neodlučenog ishoda u 90 minuta igrat će se produžetak od 30 minuta. Ne bude li ni tada pobjednika, odluka će pasti izvođenjem jedanaesteraca.

🧡 2020/21 #UEL First qualifying round draw LIVE! 👇👇👇 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 10, 2020

Parovi 1. kola kvalifikacija

Maribor (Slo) – Coleraine (S. Irs)/La Fiorita (SMR)

Riteriai (Lit) – Derry City (Irs)

Zrinjski (BiH) – Differdange (LUKS)

Rosenborg (NOR) – Breidablik (ISL)

Hammarby (Šve) – Puskas Akademia (Mađ)

Ventspils (Lat) – Dinamo-Auto Tiraspol (Mol)

AGF Aarhus (Dan) – Honka Espoo (FIN)

The New Saints (WAL) – Žilina (Slk)

Neftči (AZE) – Shkupi (S. Mak)

Nõmme Kalju (EST) – Mura (Slo)

Apollon Limassol (Cip) – Saburtalo (Gru)

Partizan (SRB) – RFS (Lat)

FCSB (Rum) – Shirak (ARM)

Olimpija Ljubljana (Slo) – Víkingur Reykjavík (ISL)

Žalgiris Vilnius (Lit) – Paide Linnameeskond (EST)

Valletta (Mal) – Bala Town (WAL)

Aberdeen (Ško) – NSÍ Runavík (Far. Ot.)/Barry Town United (WAL)

Malmö (Šve) – Cracovia Kraków (POLJ)

Šahtjor Soligorsk (BLR) – Sfintul Gheorghe Suruceni (Mol)

Shamrock Rovers (Irs) – Ilves Tampere (FIN)

Vaduz (LIH) – Hibernians (Mal)

Keşla (AZE) – Laçi (ALB)

Bodo/Glimt (NOR) – Kauno Žalgiris (Lit)

Maccabi Haifa (Izr) – Željezničar (BiH)

Lech Poznań (POLJ) – Valmiera (Lat)

Progrès Niederkorn (LUKS) – Engordany (AND)/Zeta (CG)

St Joseph’s (GIB)/B36 Tórshavn (Far. Ot.) – Levadia Tallinn (EST)

Honvéd (Mađ) – Inter Turku (FIN)

Lincoln Red Imps (GIB)/Priština (KOS) – Union Titus Petange (LUKS)

Motherwell (Ško) – Glentoran (S. Irs)/HB Tórshavn (Far. Ot.)

Kukës (ALB) – Slavia Sofija (BUG)

Dinamo Minsk (BLR) – Piast Gliwice (POLJ)

Hafnarfjördur (ISL) – Dunajská Streda (Slk)

Servette (Švi) – Ružomberok (Slk)

Hapoel Beer-Sheva (Izr) – Dinamo Batumi (Gru)

Fehérvár (Mađ) – Bohemian (Irs)

Alashkert (ARM) – Renova (S. Mak)

Ordabasy Shymkent (KAZ) – Botoşani (Rum)

CSKA Sofija (BUG) – Sirens (Mal)

Petrocub-Hincesti (Mol) – Bačka Topola (SRB)

Teuta (ALB) – Beitar Jerusalem (Izr)

Sumgayit City (AZE) – Shkëndija (S. Mak)

Borac Banja Luka (BiH) – Sutjeska (CG)

Kairat Almaty (KAZ) – Noah (ARM)

Santa Coloma (AND)/Iskra Danilovgrad (CG) – Lokomotiv Plovdiv (BUG)

Lokomotive Tbilisi (Gru) – Universitatea Craiova (Rum)

Tre Penne (SMR)/Gjilani (KOS) – APOEL (Cip)