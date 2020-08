Drugo kolo hrvatskog prvenstva donosi poslasticu na Gradskom vrtu

Nakon remija sa Slaven Belupom u prvom kolu, pred nogometaša Osijeka novi je veliki izazov. U nedjelju od 17:55 sati na Gradskom vrtu gostuje splitski Hajduk.

“Hajduk je kvalitetan i uvijek neugodan protivnik. Posebno je tako u otvaranju svake sezone jer najčešće dobro startaju. Bilo je pravih ljepotica u tim našim međusobnim dvobojima i šteta je što neće biti publike. Idemo dati sve od sebe, hrabro prema pobjedi, uz sav respekt prema suparniku. Atmosfera nam je dobra i vjerujem da će biti još bolja u nedjelju poslije utakmice”, poručio je trener Osijeka Ivica Kulešević. Također, iz njegovih riječi može se zaključiti da će njihov novi napadač Ante Erceg nastupiti protiv bivšeg kluba.

“Polako se kompletiramo, ozlijeđeni igrači se vraćaju u normalan proces rada što me svakako ohrabruje. Veseli me i Ercegov dolazak, vidim da je u dosta dobrom stanju, doduše nedostaje mu utakmica, ali nikako ne i motiva u ogledu s njegovim bivšim klubom. Možda ova serija derbija dolazi malo prerano, no pripremamo se da budemo što bolji, pa se nadam dobroj nedjeljnoj utakmici i isto takvom rezultatu za nas“, istaknuo je šef osječkog stručnog stožera.