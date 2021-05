KUKOČEVA NAJBOLJA PETORKA SVIH VRMENA MOGLA BI VAS IZNENADITI: Morao je napraviti čak dvije – ‘Sebe neću staviti…’

Kukoč se oglasio na konferenciji za medije u Splitu na kojoj je progovorio o čestitkama koje je dobio povodom objave da konačno ide u Kuću slavnih

Nakon sedam dugih godina čekanja jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč uvršten je u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, objavila je u nedjelju ova organizacija.

Trostruki osvajač NBA naslova s Chicago Bullsima (1996. – 1998.) trostruki europski prvak s Jugoplastikom (1989. – 1991.), svjetski (1990.) i dvostruki europski prvak (1989. i 1991.) s reprezentacijom bivše Jugoslavije, osvajač dviju srebrnih olimpijskih odličja, s Jugoslavijom u Seulu 1988. i Hrvatskom u Barceloni 1992., te dobitnik mnogih pojedinačnih priznanja, peti je Hrvat nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2007.) i Dina Rađe (2019.) koji će biti uvršten među košarkaške besmrtnike.

NAŠI SU MI REKLI ‘FALA KU*CU’: Kukoč progovorio o ulasku u Kuću slavnih i svom posljednjem susretu s Jordanom

Kukoč se oglasio na konferenciji za medije u Splitu na kojoj je progovorio o čestitkama koje je dobio povodom objave da konačno ide u Kuću slavnih, a tom je prilikom otkrio i tko je po njemu najbolja petorka NBA i najbolja petorka Europe.

“Morat ću sastaviti dvije momčadi.

Europa: Zdovc, Dražen, Dino, Divac i… Neću sebe staviti. Sabonisa ne možeš zaboraviti, pa ni Paspalja. Komazec je mogao dati koš kada je htio….

NBA: Iverson, Jordan, Pippen, Rodman, Olajuwon, jer je on kao centar bio drugačiji od svih. Govorili su mi da sam ja bio odličan tehničar kao vanjski igrač za svoju visinu. On je to bio među centrima”, objasnio je Kukoč.