Mnogi smatraju da je trebao biti pozvan na natjecanje u tricama

Ne poznajem kriterije. Znam da Bojan igra izvanredno ove sezone i ne bi bilo čudno da je izabran. No, ne znam na koji način se to bira tako da dulje u to ne mogu ulaziti. Poručio je to legendarni Toni Kukoč u razgovoru za Večernji list odgovarajući na pitanje je li Bojan Bogdanović zaslužio biti na All Star vikendu.

Najbolji hrvatski košarkaš za mnoge je trebao sudjelovati u natjecanju u tricama, ali na koncu nije dobio poziv što ga je poprilično razočaralo o čemu više možete pročitati OVDJE.

Kukoča su Bullsi, inače, predložili za Kuću slavnih. Smatra kako je on jedan od igrača koji je značio dosta za europsku i svjetsku košarku.

“To nje najveće priznanje koje se može dati košarkašu. Nadam se da će u nekoj od idućih godina se netko i mene sjetiti”, dodao je.

Što se tiče reprezentacije rekao da vjeruje kako mogu izboriti Olimpijske igre.