Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč dao je veliki intervju za grčki Sport24 u kojem se osvrnuo na svoju karijeru. Usporedio je tim putem Jugoplastiku i Chicago Bullse, dva kluba koja su mu obilježila karijeru.

“Postoji osnovna sličnost između tih timova. Imali smo sjajne trenere. Imao sam sreće što sam u Splitu igrao s Dinom Rađom. Dakle, otkad znam za sebe ja sam s njim na parketu. Kao klinci smo napravili ogroman posao, prvu malu dinastiju u Europi s ta tri naslova. U svim tim ekipama bili su igrači koji znaju što je potrebno da bi došli na vrh. Nisu se bojali treninga, boli i dodatnog rada. Znali su važnost posvećenosti i fokusiranosti. Razlika je bila samo u godinama. S jedne strane sam bio mladić koji je htio biti lider, a s druge sam možda bio i dio najbolje ekipe ikada”; poručio je. Iako su ga Bullsi 1990. odabrali u drugom krugu drafta odlučio je otići u talijanski Benetton Treviso.

“Dražen me savjetovao da odem u Italiju. Mislim da je to bila dobra odluka”, otkrio je Kukoč, koji je tada postao jedan od najplaćanijih sportaša u Italiji.

Još jednom se osvrnuo na sraz s Jordanom i Pippenom na Olimpijskim igrama u Barceloni. Dvojac je bio nabrijan na njega jer je bio ‘Krausov čovjek’. Naime, tadašnji generalni menadžer hvalio ga je pred igračima Chicaga, što se nije svidjelo dvojcu pogotovo zbog Pippenove situacije s ugovorom. Iskoristili su priliku u Barceloni i u potpunosti zaustavili Kukoča. Na taj način odlučili su se obračunati s Krausom.

“Nisam mnogo razmišljao o tome jer sam znao da ćemo se kad tad sresti. Nisam odigrao dobro prvu utakmicu. Čuvala su me dva najbolja obrambena igrača svijeta u tom trenutku. Pippen i Jordan. Ne mislim da bi mnogo ljudi to preživjelo”, kazao je. Progovorio je ovim putem i o Denisu Rodmanu.

Ahead of The Last Dance tonight on ESPN, here's what Toni Kukoč's Scouting Video would have looked like. Kukoč was built for the modern NBA w/ his versatility @ 6-10. Would have loved to see him in this era. Still underrated stateside. Helped pave the way for today's Euro stars. pic.twitter.com/viepNW3nhi

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) April 26, 2020