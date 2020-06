Legendarni hrvatski košarkaš posljednjih mjesec dana jedan je od najtraženijih ljudi na svijetu

Razgovarao sam prije nekoliko dana s Jordanom i rekao sam mu da sam sretan što se dokumentarac završio. To sam rekao jer sam u posljednje tri sedmice dobio više telefonskih poziva nego u prethodnih 20 godina. Otkrio je to Toni Kukoč prije par tjedana u razgovoru za grčki Sport24. No tada nije ispričao kako je MJ reagirao na njegove riječi. Što je sada učinio.

“Razgovarao sam s Jordanom ovih dana. Pričali smo mrvicu o golfu, a kad sam mu spomenuo da u svojih 20 godina igranja nisam toliko pričao s medijima kao zadnja tri tjedna samo mi je napisao ‘lol’. Da ne prevodim što to znači, ali nasmijao se. Bilo mu je jako smiješno. Onaj sarkastičan smijeh… ”, poručio je Kukoč u razgovoru za Sportklub Srbija.

O Pippenu

Kada je stigao u Bullse, puno je bilo govora o njegovom odnosu sa Scottijem Pippenom. Kao što smo mogli doznati u dokumentarcu Pippenu se nije svidio način na koji je Toni prezentiran. Tadašnji generalni menadžer Jerry Krause samo je pričao o Hrvatu, što je posebno zaboljelo Pippena koji je u to vrijem bio među najboljim igračima u NBA ligi, a nije bio niti među 100 najplaćenijih.

Zbog toga su on i Jordan krenuli u osvetničku misiju pa su tako tijekom prve utakmice s Hrvatskom na Olimpijskim igrama u Barceloni posebno bili nabrijani na Kukoča te su ga u potpunosti zaustavili. Tako poslali su poruku Krausu. Također, bilo je govora Pippen ne podnosi Kukoča pogotovo nakon što je zabio pobjedničku tricu protiv New Yorka, o čemu više možete pročitati ovdje. Međutim, Kukoč odbacuje takve priče.

“Scottie Pippen? Ja stalno kažem i uvijek ću to reći. On je meni pomogao najviše od svih suigrača u Chicagu”, rekao je Kukoč, koji je s Jordanom I pippenom osvojio tri nalsova prvaka zaredom od 1996., 1997. i posljednji 1998.