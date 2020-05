Splićanin je ovih dana opet u modi

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč ovih je dana opet u središtu domaće i svjetske javnosti. ESPN-ov dokumentarac ‘Posljednji ples’ najzaslužniji je za to.

“Možda se ne sjećam svih dobivenih finala i pobjeda, ali zato pamtim svaki poraz. Možda je to zato što kada pobijedimo svi su zadovoljni i sretni, a kada izgubim sam ljut i samo gledam u koga će biti uperen prst, tko će biti označen kao krivac, i kako da to ne budem ja”, rekao je Kukoč u razgovorui za Arenusport. Tim putem je otkrio da mu je najdraži suigrač bio Dino Rađa s kojim je bio nerazdvojan od juniorskih dana. Osvrnuo se i na čuvenog košarkaškog trenera Phila Jacksona.

“Imao je odličnu komunikaciju s igračima. Uvijek je govorio da jedan tim vrijedi onoliko koliko vrijedi njegova najslabija karika u lancu. Svake godine pred početak sezone, održao je sastanak i davao nam fascikle u kojima je opisivao kako bi trebali igrati. Uvijek je naslov tih fascikala bio “sezona 1995/96” ili “sezona 1996/97”. Međutim, u posljednjoj njegovoj godini u Bullsima na fasciklu je pisalo Last Dance”, kazao je Kukoč pa je progovorio o odnosu s njim.

“Puno puta me zvao na večeru u želji da me bolje upozna. I ne samo mene, već svakog igrača. Istu pažnju je posvećivao i prvom i 12. igraču. Preporučivao nam je knjige za čitanje. Pročitao je ‘Na Drini ćuprija’ i razočarao se kada je meni dao da je pročitam jer sam mu rekao da sam to već pročitao u srednjoj školi, kao lektiru”, otkrio je Kukoč.