Reakcije na Posljednji ples još uvijek ne jenjavaju

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč još je uvijek je vruća roba u američkim medijima. Hit dokumentarac ESPN-a ‘Posljednji ples’, u kojem je ispričana priča oko nevjerojatnog uspjeha Chicago Bullsa i Michaela Jordana 90-ih godina prošlog stoljeća, stavila je pod povećalo i Hrvata.

KUKOČ OTVORIO DUŠU: Ispričao što mu je Dražen savjetovao, a onda je krenulo o Jordanu: ‘Čuli smo se neki dan, znate li što sam mu rekao?’

Puno je tijekom emitiranja serijala i nakon njega bilo govora o Kukoču, a on je sada za NBC-jev podcast otkrio još jedan detalj koji nije bio prikazan u dokumentarcu. Naime, samo par mjeseci nakon što je u ljeto 1993. stigao u Bullse, Jordan je objavio da ide u mirovinu. U tom trenutku, prepričao je, pomislio je kako je došao u najjaču momčad na svijetu osvajati trofeje, ali da nakon Jordanovog odlaska neće biti ništa od toga. Srećom. MJ se godinu i pol dana kasnije predomislio nakon što je došlo do prekida bejzbolske sezone izazvane štrajkom igrača.

On, je kao što je poznato, nakon košarke zaigrao omiljeni sport svih Amerikanca, a kada je završio s tim jednom je prilikom posjetio suigrače na treningu. Tada su se rasplamsale priče da se vraća. Kukoč je pak sada otkrio u kojem je trenutku on po prvi put povjerovao da će se to dogoditi.

50 pari tenisica

“Bilo je vrijeme treninga kada sam došao do svlačionice i vidio 40-50 pari Jordanica u njegovom ormariću. Rekao sam sebi da nema šanse da je za jedan trening pripremio 50 pari tenisica”, ispričao je Kukoč.

Službeno, Jordan je 18. ožujka 1995. objavio svoj povratak s dvije riječi koje su ušle u povijest sporta: ‘I’m back.’

“Od tog trenutka, Bullsu su opet postali momčad koju svi žele gledati i o kojoj svi žele pričati. Osjećao sam da su naši navijači u svakoj dvorani u kojoj smo igrali”, dodao je.

Te, Jordanove povratničke sezone, Bullsi su ispali u doigravanju od Orlando Magica, ali nakon toga su po drugi put u osam godina osvojili tri prvenstva zaredom.

Nakon. posljednjeg anslova 1998. slavni Bullsi su se raspali. Samo je nekoliko igrača ostalo iz šampionske momčadi, a Bullsi su krenuli u svoju prvu gubitničku sezonu. Glavni igrač Bullsa bez Jordana i društva bio je Toni Kukoč a uz njega tu su iz šampionske momčadi bili tek još Ron Harper, Dickey Simpkins, Randy Brown i Bill Wennington. Kukoč je momčad vodio po poenima (18,8), skokovima (7,0) i asistencijama (5,3) po utakmici. Međutim, Bullsi su upisali samo 13 pobjeda (postotak od 0,260 pobjeda) u ukupno 50 odigranih susreta, u sezoni lockauta, što je najmanji broj pobjeda u povijesti momčadi.