KUKOČ NAPOKON DOBIO ZASLUŽENO PRIZNANJE: ‘On je jedan od junaka Posljednjeg plesa, nema puno njih koji bi preživjeli takvo zlostavljanje…’

U nedjelju su emitirane posljednje dvije epizode megapopularnog dokumentarca o slavnoj momčadi Chicago Bullsa

Cijeli svijet proteklih tjedana pratio je popularni dokumentarac “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

U nedjelju su emitirane zadnje dvije epizode i sada američki mediji analiziraju svih deset sati dokumentarnog serijala koji je po prvi put prikazani neki nepoznati detalji o legendarnoj momčadi Bullsa, čiji je član bio i jedan od najvećih hrvatskih košarkaša u povijesti Toni Kukoč.

Toni Kukoc on the intensity of @chicagobulls practice… The Last Dance continues Sunday at 9:00 PM ET on ESPN in the U.S. and Netflix internationally. pic.twitter.com/9EcDaoNjhz — NBA (@NBA) May 16, 2020

Pobjednici i gubitnici

Tako je u ponedjeljak CBS napravio listu pobjednika i gubitnika prema viđenom u “The Last Danceu”.

Kao očitog pobjednika američki medij je odabrao Jordana, čiji je ikonski status ovaj dokumentarac samo još dodatno povećao. Jedan od pobjednika je i Kukoč, kojeg nije bilo u prve četiri epizode pa su se počela postavljati pitanja hoće li dokumentarac ignorirati njegov veliki doprinos Bullsima.

Veliki animozitet

No, to nije bila istina i u nastavku serijala Kukoču je posvećeno puno pozornosti, a CBS piše kako je on jedini igrač koji nije u Kući slavnih kojem je posvećeno toliko puno pažnje.

Kada je stigao u Bullse Kukoča nisu voljeli najbolji igrači, Jordan i Scottie Pippen, jer je Hrvata favorizirao generalni menadžer Jerry Krause.

‘Nije bio samo žrtveno janje…’

Vrhunac njihovog animoziteta prema Kukoču dogodio se na Olimpijskim igrama kada su ga potpuno “uništili” na terenu u prvoj utakmici Hrvatske i SAD-a.

Toni Kukoc discusses playing the 1992 Dream Team featuring Scottie Pippen and Michael Jordan before joining them to become a 3x NBA champion with the @chicagobulls! pic.twitter.com/2AruVXYqR6 — NBA (@NBA) May 14, 2020

No, Kukoč se oporavio i u finalnom susretu, u kojemu su Amerikanci slavili, postigao je 16 poena i devet asistencija.

“Nema puno igrača koji bi uspjeli preživjeti takvo fizičko i mentalno zlostavljanje od Pippena i Jordana i vratili se u velikom stilu. Kukoč je isto važan akter u doigravanju 1994. godine kada je Pippen odbio ući u igru zbog njega. Nije bio samo žrtveno janje u sukobu Jordana i Pippena s Krauseom, ovaj dokumentarac pokazuje da je bio stvarno jako čvrst i dobar igrač”, zaključuje CBS.