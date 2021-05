KRVAVA UVERTIRA ‘ENGLESKOG’ FINALA LIGE PRVAKA: Pogledajte okršaj navijača Chelseaja i Manchester Cityja

U finalu Lige prvaka u subotu će se sastati dva engleska kluba, Manchester City i Porto, a utakmica će se zbog epidemiološke situacije odigrati u portugalskom gradu Portu, a ne u Istanbulu, kako je bilo prethodno planirano.

CHELSEA POBIJEDIO MANCHESTER CITY U PRETPREMIJERI FINALA LIGE PRVAKA: Tuchel uzeo vrijedne bodove, Aguero tragičar

Finale će se igrati pred publikom, a na tribinama stadiona Dragao će biti 16.500 gledatelja, s tim da je svaki od klubova dobio šest i pol tisuća ulaznica za svoje navijače.

Navijači oba kluba nalaze se u Portu i u jednom trenutku su se žestoko sukobili na ulici, a sve su snimile kamere.

Desacatos entre adeptos do Manchester City e do Chelsea no Porto. #UCLfinal pic.twitter.com/CErUI7oQ7a

— olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) May 27, 2021