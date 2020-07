U proteklom desetljeću odradio je 256 nastupa u HNL-u

HNL je dobio novog člana elitnog kluba najboljih strijelaca svih vremena. Ivan Krstanović sinoć je zabio jubilarni stoti pogodak u prvoj ligi. Napadač Slaven Belupa ulazak među legende posvetio je supruzi i djeci i priprema dva velika slavlja, a za RTL je otkrio i koja mu je jedina neostvarena nogometna želja.

“Sad je malo odmah lakše, olakšanje je palo, stvarno sam presretan. Zablokirao mi je mobitel od pustih čestitki tako da, stižu cijeli dan, sinoć isto, zahvalio bi se svima stvarno na podršci i čestitkama”; rekao je Krstanović za RTL.

Prvi HNL pogodak zabio je prije 12 godina, upravo Interu iz Zaprešića kojem je sinoć u Koprivnici zabio i jubilarni stoti. Posvetio ga je supruzi i djeci.

Želio među Vatrene

“Baš smo pričali prošli put, rekao sam baš da bi želio zabiti iz jedanaesterca taj stoti pogodak i evo, ostvarila mi se želja. Dosta sam siguran bio u sebe, bio sam uvjeren 100 posto da ću zabiti taj pogodak tako da nisam imao nikakvih problema, ni treme ni bilo što drugo”, kazao je.

Popularni Krle ili Crouch iz Tomislavgrada zabijao je za Zagreb, Dinamo, Rijeku, Zadar, Lokomotivu i Slaven Belupo. U proteklom desetljeću odradio je 256 nastupa u HNL-u. Nikada nije pristao na transfer u inozemstvo, karijeru još ne planira završiti, ali ipak ima jednu neostvarenu želju.

“Sigurno da je svakome mašta i želja da zaigra za reprezentaciju, ali evo ja opet mogu biti ponosan. S obzirom na moja kasni početak i dolazak u Hrvatsku nogometnu ligu u 25. godini, bila mi je velika želja da zaigram, ali evo ja sam ipak ponosan na sebe. Bio sam na širem popisu Hrvatske i presretan sam”, dodao je.

Na vječnoj ljestvici strijelaca samo su petorica nogometaša. Prvi, još jedan bivši član Slaven Belupa. Davor Vugrinec sa 146 pogodaka. I red je da baš on poželi dobrodošlicu Krstanoviću.

“Pa vidio sam gol i čestitam mu od srca. Znam da to zaslužuje, znam koliko je naporno radio i koliko je to želio. Biti u Klubu 100 uz nas četvoricu mislim da je i njemu čast, a i nama, da smo dobili jednog takvog igrača koji je to svojim radom i znanjem i zaslužuje”, rekao je Vugrinec.

Ovaj dvojac dokazuje da nogomet piše posebne priče. Jer 16. lipnja 2008. Vugrinec i Krstanović zajedno su potpisali ugovor sa Zagrebom. Bio je to prvi Krstanovićev angažman u Hrvatskoj.

“Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da igramo zajedno, da igramo u tandemu i mislim da smo se jako dobro nadopunjavali. I evo ja mu samo želim puno zdravlja i sreće i da tako nastavi, da napreduje i igra koliko on to želi”, dodao je.

“Vugrinec je stvarno veliko ime u hrvatskom nogometu i vanka, sigurno. Meni je bio uzor i bila mi je čast što sam igrao s njim i dijelio svlačionicu”, rekao je Krstanović.

Loptu od sinoć uzeo je za uspomenu, a stoti pogodak mora se proslaviti kao nijedan do sad. Pa Krstanović sprema veliko slavlje i u Koprivnici i u rodnoj Hercegovini uz janjetinu.

“Bit će dovoljno za sve, vidjet ćemo, ima još tjedan dana dok završi posljednja utakmica i pripremit ćemo neku feštu. Sigurno da ću prijatelje i rodbinu skupiti i naravno da ćemo se pridržavati svih mjera kojih moramo i vjerujem da će proći u najboljem redu”, završio je.