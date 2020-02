Klubovi su se oglasili na društvenim mrežama

“Prijateljski” nogometni susret između hrvatskog trećeligaša Jadrana iz Ploča i bosanskohercegovačkog prvoligaša Olimpika iz Sarajeva prekinut je u četvrtak u Međugorju zbog sukoba igrača, a mediji navode kako je došlo do opće tučnjave.

Iz Olimpika su priopćili kako je susret prekinut u 25. minuti, ali zbog naguravanja.

“Utakmica je prekinuta u 25. minuti, nakon što je došlo do naguravanja igrača na sredini terena, a da se ne bi dogodila bilo kakva eskalacija sukoba ili veći incident dogovoreno je da se utakmica ne nastavlja”, priopćeno je iz Olimpika.

Iz sarajevskog kluba su dodali kako ovaj incident nije imao karakter međunacionalnog obračuna.

Portali u Hercegovini međutim izvješćuju kako je došlo do otvorenog obračuna igrača na travnjaku Sportskog centra Circle international u Međugorju. Najprije je došlo do naguravanja na sredini terena nakon čega je došlo do opće gužve i međusobne tučnjave koja je potrajala desetak minuta. U policiji ovaj incident nije zabilježen.