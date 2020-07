Velšanin je stigao u Real 2013. iz Tottenhama za 100.8 milijuna eura

Njemački nogometni reprezentativac Toni Kroos pojasnio je jedan od najvećih misterija u svlačionici Real Madrida, a ime mu je Gareth Bale. U posljednje vrijeme Velšanin je izgledao potpuno nezainteresirano dok je s tribina promatrao kako njegovi suigrači jurišaju po naslov prvaka. Izazvalo je to burne reakcije navijačkog puka, a Kroos je sada objasnio zašto je Bale postao takav.

“Jasno je da je cijela situacija loša za Real i za sve. Mislim da je Gareth još uvijek ljut zbog onoga što se dogodilo prošlog ljeta. Htio je otići i dobio je signal iz kluba za takvo nešto, a onda je pet do 12 uslijedio preokret. Zbog toga mu je bilo teško”, rekao je Kroos un podcastu Lauschangriff.

On je prošlog ljeta trebao prijeći kineski Jiangsu Suningom. Sve je bilo dogovoreno, ali je Real u zadnji tren prekinuo posao i odlučio zadržati Balea, koji je od tada nesretan. Od tada je odlučio poštovati ugovor s Realom do kraja. Potvrdio je to i njegov menadžer.

Ostaje još dvije godine

“Veliki je gubitak što trenutačno nije u momčadi Real Madrida, ali neće otići. Ugovor mu traje još dvije godine. Voli živjeti u Madridu i ne ide nigdje”, rekao je Baleov menadžer Jonathan Barnett za BBC.

Španjolski i britanski mediji već se mjesecima bave nagađanjima hoće li Velšanin napustiti “Kraljevski klub”.

Bale je u Realovom dresu osvojio četiri Lige prvaka i dva španjolska prvenstva, te postigao više od 100 golova, međutim Zinedine Zidane ga ove sezone koristi na ‘kapaljku’.

“Zidane je bio vrlo uspješan. Nema tu nikakve mržnje. Zidane ga jednostavno ne koristi. Gareth trenira svaki dan i trenira dobro,” dodao je. Dio medija je pisao kako bi Velšanin na koncu ove sezone mogao negdje na posudbu.

“Gareth je jedan od najboljih igrača na svijetu. Najbolji igrači svijeta ne idu na posudbu,” bio je jasan njegov menadžer.