KRIZA U MADRIDU: Otkriveno što vodstvo kluba misli o Zidaneu i hoće li ga smijeniti, sve se glasnije priča o kaosu u svlačionici

Real je trenutačno četvrti u španjolskom prvenstvu

Nogometaši Šahtara iz Donecka po drugi su put ove sezone svladali madridski Real u skupini B Lige prvaka, nakon slavlja 3-2 u 1. kolu u Madridu, ukrajinski prvaci bili su bolji i u 5. kolu u Kijevu s 2-0 (2-0).

REAL NAKON NOVOG PORAZA UPAO U VELIKU KRIZU: Zidane će uskoro dobiti otkaz, na njegovo mjesto stiže slavni trener?

Dovelo je to Madriđane na rub ispadanja iz Lige prvaka, a shodno tome i do glasina o smjeni Zinedinea Zidanea. On je sam poslije utakmice poručio kako ne namjerava odstupiti, međutim španjolski mediji već su imenovali Mauricija Pochettina njegovim nasljednikom. Za srijedu je u klub zakazan sastanak vodstva i prema nekim najavama tamo bi se trebalo odlučivati i o sudbini legendarnog Francuza.

No, madridski As poziva se na izvor blizak klubu i navodi kako Zidane uopće neće biti tema tog sastanka te da je sastanak zakazan puno ranije kako bi se raspravilo o financijskom stanju kluba.

“Klub nikada nije doveo u pitanje Zidanea niti će to sada napraviti. U klubu ne moramo pričati o Zidaneu, treneru koji nam je toliko puno dao i koji je dio klupske povijesti”, navodi As navodno citirajući osobu blisku Realu.

Dodaju i kako na Santiago Bernabeu smatraju kako Francuz zaslužuje više poštovanja nego što ga sada ima te da je na lošije rezultate utjecala situacija s ozljedama i koronavirusom.

“U svakom slučaju nitko ovdje ne namjerava spominjati Zidanea ili potencijalne zamjene. Podrška Zidaneu je neupitna”, poručuje klupski izvor.

Loši odnosi

Cadena Cope navodi pak kako dio igrača smatra da je vrijeme da Zidane ode, dok katalonski Sport tvrdi da je došlo do potpunog loma u odnosu Zidane i dijela igrača. Francuz je navodno izgubio povjerenje u Hazarda, Odegaarda, Viniciusa i Rodryga. Također navode kako je postao umoran od pristupa nekih starijih igrača poput Marcela i Kroosa, dok na Isca odavno ne računa.

Iza Zidanea, piše Sport, stoje Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Valverde, Benzema i još njih nekoliko.

Osim što Reala za sada ne ide u Europi ne treba zaboraviti da situacija nije drugačija niti u La Ligi. Naime, Real je trenutačno četvrti u španjolskom prvenstvu.